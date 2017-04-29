۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۸:۲۴

امروز انجام می شود؛

رقابت عالمیان با پینگ پنگ باز روسی در یک هشتم نهایی تور اسلوونی

نیما عالمیان در مرحله یک هشتم نهایی رقابت های تور جهانی اسلوونی امروز به مصاف حریفی از روسیه می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، «سادی اسمایلووف» حریف روسی نیما عالمیان در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات تنیس روی میز تور جهانی اسلوونی است. این دیدار امروز برگزار می شود و عالمیان در صورت پیروزی راهی مرحله یک چهارم نهایی مسابقات خواهد شد.

عالمیان روز گذشته در جدول ۳۲ نفره تور جهانی اسلوونی، مقابل « آلوارو روبلیس» از اسپانیا پیروز شد و به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات صعود کرد.

امروز همچنین دیدارهای دوبل تور جهانی اسلوونی پیگیری می شود. در چارچوب این بخش از رقابت ها ترکیب برادران عالمیان به مصاف تیم دوبل ژاپن می رود. تیم دو نفره کشورمان روز گذشته در نخستین دیدرا خود موفق به کشست تیم دوبل کره جنوبی شد.

کد مطلب 3964528
زینب حاجی حسینی

