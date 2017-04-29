۴ طرح درمانی در دزفول افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح ها شامل مرکز تصویربرداری ام آر ای کوثر ، هشت تخت آی سی یو و پایگاه های اورژانس ۱۱۵ در دو شهر اقماری صفی آباد و شهر امام بودند که عصر جمعه با حضور امام جمعه، فرماندار و نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی افتتاح شدند.

برای راه اندازی مرکز تصویربرداری (ام آر آی) کوثر ۵۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در راستای طرح تحول نظام سلامت هزینه شده است.

مرکز تصویربرداری کوثر نخستین مرکز ام آر آی دولتی در شهرستان دزفول است که با استفاده از پیشرفته ترین دستگاه استاندارد جهانی راه اندازی شده است. ضمن اینکه این مرکز با تعرفه دولتی به بیماران خدمت رسانی خواهد کرد.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول، برای ایجاد هشت تخت آی سی یو در بیمارستان بزرگ دزفول نیز هشت میلیارد ریال هزینه شده است.

برای راه اندازی دو پایگاه اورژانس ۱۱۵ در شهرهای صفی آباد و امام بخش مرکزی دزفول نیز هشت میلیارد ریال هزینه شده است.