تلاش برای احداث ۴ مرکز درمان بستر در بخش های محروم دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پاپی زاده عصر جمعه در آئین افتتاح دو پایگاه اورژانس ۱۱۵ در شهرهای صفی آباد و امام اظهار کرد: با تلاش و پیگیری فراوان به زودی چند مرکز درمان بستر در چهار بخش شهرستان احداث خواهد شد چرا که در بخش مرکزی با جمعیت ۱۱۰ هزار نفری هنوز در بخش درمان کمبودهایی احساس می شود.

وی افزود: در چند سال اخیر تلاش فراوانی را جهت توسعه زیر ساخت های بهداشت و درمان این مناطق انجام داده ایم.

پاپی زاده گفت: در بخش سردشت و چغامیش، زمین مرکز درمان بستر تحویل داده شده و درحال آماده سازی برای احداث این مکان هستیم اما متاسفانه تاکنون در بخش مرکزی برای احداث این مرکز درمانی مکانی مشخص نشده که باید با تلاش مدیران برای این بخش ها نیز زمین تهیه و آماده سازی شود.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی افزود: احداث بیمارستان و مکان های درمانی در بخش های محروم دزفول باعث می شود تا تردد به مرکز شهر کمتر شود که این امر هم خدمات رسانی به مردم را تسهیل می کند و از طرفی کاهش ترافیک بیمارستان ها را خواهیم داشت.

پاپی زاده تصریح کرد: در حوزه راه سازی نیز جاده سیاه منصور تا چهار راه اوج در فاز نخست بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و اولین بزرگراه دزفول به شمار می رود ‌که مقررشده تا پایان سال به بهره برداری برسد.

وی در ادامه بیان کرد: فاز دوم این جاده از صفی آباد تا میانرود در حال انجام کار مطالعاتی است که خوشبختانه مطالعات آن به اتمام رسیده و دو نقطه مهم حادثه خیز پل صفی آباد و پل کوهزاد در مسیر شناسایی شده و پیمانکار تعیین و در مراحل انجام است .

عضوکمیسیون کشاورزی مجلس افزود: در زمینه توسعه کشاورزی کارهای زیادی صورت گرفته است که از جمله آن کارخانه قند دزفول است که سرمایه گذار شناسایی شده که تحویل زمین احداث کارخانه صورت گرفته است و به زودی شروع به کار خواهد کرد.

نماینده مردم دزفول در ادامه ضمن اشاره به تعطیلی کارخانه قند سابق دزفول که در شوش است، گفت: متاسفانه این کارخانه به دلایلی سالهاست از چرخه تولید متوقف شده است و با مساعدت معاون رئیس جمهور توانستیم مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای راه اندازی مجدد آن اعتبار جذب کنیم که تا پایان سال ۹۶ وارد چرخه تولید و اشتغال خواهد شد .

پاپی زاده در پایان اشاره ای به بیمارستان در حال احداث تامین اجتماعی دزفول کرد و گفت: این بیمارستان که تنها بیمارستان تامین اجتماعی شمال خوزستان است با وجود اعتبارات پائین در حال احداث است و پیشرفت های خوبی داشته است .

وی درپایان از وزیر بهداشت و درمان برای رسیدگی به پروژه های شهرستان دزفول قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته سلامت، ظهر امروز چهار طرح درمانی شامل مرکز تصویربرداری ام آر ای کوثر، هشت تخت آی سی یو و پایگاه های اورژانس ۱۱۵ در دو شهر اقماری صفی آباد و شهر امام دزفول با حضور امام جمعه، فرماندار و نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی افتتاح شدند.ش