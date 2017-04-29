مدعیان نام خلیج فارس رسمیت حکومت های خود را از ایران گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور عبدالحمید ارفعی جمعه شب در جمع خبرنگاران با بیان این که پاسداری از نام های تاریحی و باستانی در شرایط کنونی امری مهم و لازم است، بیان داشت: برگزاری رویدادهای هنری فرهنگی با محوریت تاریخی و باستانی از جمله فعالیت هایی است که می تواند به این امر درمورد نام ها و داشته های باستانی ایران کمک شایانی بکند.

وی ادامه داد: از نظر من برگزاری جشنواره خلیج فارس در صورت همرسانی در سایر کشورهای منطقه و دنیا، می تواند به عنوان یک تو دهنی برای کسانی باشد که مدام در پی جعل این نام تاریخی در اسناد جدید برمی آیند.

ارفعی یادآور شد: خوبی برگزاری جشنواره هایی همانند خلیج فارس این است که به خود و دیگران یادآور شویم که این آب راه نامی جزو خلیج پارس ندارد.

این پژوهشگر و متخصص زبان‌های باستانی اکدی و ایلامی، افزود: آنها یادشان رفته که در همین دوره معاصر تمامی حکومت هایشان توسط ایرانی ها رسمیت داده شده و هویت یافته اند، و این در حالیست که امروز مدعی نامی باستانی و تاریخی شده اند که با نام ایران رسمیت یافته است.

وی بابیان اینکه طبق مستندانی متقن و به جا مانده از دوره پادشاهی داریوش در الواح سنگی از دریای پارس یاد می شود، اضافه کرد: در همین کشورهای عربی تا قبل از قدرت گیری جمال عبدالناصر تمامی کشورهای عربی از نام خلیج فارس استفاده می کردند.

این باستان شناس مطرح ایرانی خواستار این شد که حاکمیت و دولت نیز با تمام قوا در مجامع بین المللی از نام خلیج فارس صیانت کنند.

هفتمین جشنواره بین المللی فرهنگی – هنری خلیج فارس از ۶ اردیبهشت در بندرعباس آغاز و مراسم اختتامیه ۹ اردیبهشت ساعت ۱۷ و ۳۰ در بندر تاریخی لافت با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.