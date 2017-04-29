سد سیکان دره شهر بعد از ۷ سال در نقطه صفر

خبرگزاری مهر-گروه استانها: استان ایلام دارای پروژههای نیمهتمام متعددی است که هر سال وعدهای جدید برای اتمام و شروع به کار آنها داده میشود ولی متأسفانه این وعدههای عملیاتی نمیشود.
پروژه سد سیکان در روستای فرهادآباد شهرستان دره شهر حدود هفت سال کلنگ زنی شده و حتی با صرف هزینههایی کارهای مقدماتی این پروژه انجامشده ولی هنوز در نقطه صفر قرار دارد و وعدههای هرساله مسئولان برای این پروژه محقق نشده است.
این سد که دارای مشکلات حقوقی است چراکه در صورت اجرایی شدن باید مردم روستای فرهاد آباد جابجا شوند، حتی تکلیف مردم برای کار، زندگی و استقرار امکانات هم مشخص نیست و مسئولان یک روز از ورود سرمایهگذار خارجی میدهند و یک روز سرمایهگذار داخلی.
آنچه مشخص است این پروژه کاملاً رهاشده و بلاتکلیف است و به دلیل نبود سرمایهگذار اجرایی نمیشود و در صورت اجرایی شدن باید اول مشکلات مردم روستا را حل کرد در غیر این صورت باز هم مشکلات اجتماعی مانع کار میشوند.
طبق گفته اهالی روستای فرهاد آباد تاکنون جلسات متعددی برای جابجایی روستای برگزارشده ولی هیچ نتیجهای حاصل نشده، اقدام نکردن مسئولان وزارت نیرو برای تملک زمینهای اطراف سد و پایین بودن قیمت پیشنهادی باعث شده این گره کور هرسال غیرقابل باز کردن شود.
به دلیل وعدههای محقق نشده ارائه خدمات اولیه زندگی در این روستا ممنوع شده و هماکنون ارائه تمامی خدمات مانند آب، برق و گاز در این روستا ممنوع بوده و مردم در شرایط بدی زندگی میکنند.
این سد مخزنی قرار بود با اعتباری بالغ بر یک هزار میلیارد ریال بر روی رودخانه سیکان احداث شود و این سد سنگریزهای با هسته رسی با حجم مخزن ۲۱ میلیون مترمکعب آب قرار بود در مدت دو سال به بهرهبرداری رسیده و شش هزار هکتار از اراضی پاییندست را تحت پوشش آبیاری قرار دهد.
حالا نهتنها منفعتی برای منطقه نداشته بلکه به یک معضل هم تبدیلشده است.
وعدههای دادهشده از سوی مسئولان استان ایلام
تاکنون سرمایهگذاران زیادی ازجمله سرمایهگذاران چینی از این سد بازدید کردهاند ولی متأسفانه راه به جایی نبرده است و کماکان این پروژه در وعدهها و سخنرانیهای مسئولان دیده میشود.
خیرالله گراوند فرماندار پیشین شهرستان دره شهر سال ۱۳۹۴ اعلام کرد: یکی از مهمترین طرحهایی که در شهرستان طی سالهای اخیر بهطورکلی فراموششده بود، یعنی سد سیکان واقع در روستای فرهاد آباد، تعیین تکلیف شده و قرار است توسط بخش خصوصی اجرایی شود.
سد سیکان مشمول استفاده از فاینانس خارجی است ولی تاکنون موفق به استفاده از این ظرفیت نشده استحشمتالله عسگری معاون اقتصادی استاندار ایلام نیز در آخرین نشست بررسی وضعیت طرحهای بزرگ سرمایهگذاری خارجی در این استان اظهار کرد: سد سیکان مشمول استفاده از فاینانس خارجی است ولی تاکنون موفق به استفاده از این ظرفیت نشده است.
محمدرضا مروارید استاندار ایلام نیز پیش از این اعلام کرده بود: یکی از مطالبات مردم دره شهر روشن شدن وضعیت سد سیکان است که در صورت پیدا شدن سرمایهگذار مناسب کار ساخت و تکمیل آن شروع خواهد شد.
وی در سال ۱۳۹۳ از آمادگی سرمایهگذاران برای اجرای سدهای چناره و سیکان خبر داده بود که حالا این مهم نیز محقق نشده است.
طبق گفته کارشناسان اختلاف نظرهایی بر روی پروژههای جدید سدسازی در استان وجود دارد و برای اجرای سد سیکان همچنان پیگیری و مذاکره با مسئولان وزارت نیرو باید انجام گیرد.
پیگیری سد سیکان توسط کمیسیون عمران مجلس
شادمهر کاظمزاده نماینده مردم دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره در مجلس در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: هماکنون طرحهای مهمی مثل سد سیکان، تونل کبیرکوه، چهار بانده کردن محور دهلران-اندیمشک در جنوب استان ایلام در دست اجراست که نیازمند توجه ویژه در بحث اعتبارات هستند.
وی از پیگیری جدی سد سیکان در شهرستان دره شهر خبر داد و گفت: این سد یکی از مهمترین پروژه های شهرستان دره شهر است که بایدهرچه سریعتر تکلیف آن روشن شود.
کاظم زاده عنوان کرد: مردم این شهرستان ها منتظر تامین آب شرب آب کشاروزی از افتتاح و شروع فعالیت سد سیکان هستند.
و عنوان کرد: اعضای کمیسیون عمران در بازدید از این طرح ها آمادگی خود را برای بررسی ویژه این طرح ها در کمیسیون عمران با حضور مسئولان اعلام کردهاند.
وی از تخصیص ۹۵۰ میلیارد ریال اعتبار از محل فروش نفت و گاز در سال جاری برای استان ایلام خبر داد که این شامل بیشترین تخصیصها خواهد شد و نقش مهمی درروند تکمیل تعدادی از طرحهای استان خواهد داشت.
