طالبان می تواند در مذاکرات «کابل» شرکت کند اگر ازخشونت دست بکشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «پیتر بورین» نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور آسیای میانه در سفر به ازبکستان طی اظهاراتی گفت: البته طالبان، اگر از خشونت و تروریسم دست بردارد، می تواند به عنوان یک شریک به روند سیاسی مذاکرات صلح بپیوندد، اما متاسفانه به خصوص پس از انفجاری که در «مزار شریف» صورت گرفت ما می بینیم که طالبان فاصله بسیار زیادی با این روند دارد.

وی همچنین گفت که تمام روند سیاسی صلح در افغانستان باید در دست مردم این کشور باشد و آنها باید تعیین کنند که چه کسی در این روند شرکت کند.

به گفته وی در حال حاضر طالبان روشهای تروریستی را در اولویت خود قرار داده است.