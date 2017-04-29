آئین ها و رسوم فراموش شده ساکنان همجوار خلیج فارس معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی تختی جمعه شب در جمع خبرنگاران خلیج فارس را محل تلاقی بزرگترین تمدن های بشری دانست و گفت: برنامه های فرهنگی و هنری مرتبط با خلیج فارس مورد حمایت ویژه قرار گیرد.

هاشمی تختی با گرامیداشت دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس، برگزاری جشنواره خلیج فارس را گامی مهم و موثر در معرفی تاریخ و فرهنگ این منطقه دانست و بیان داشت: خلیج فارس نامی ماندگار در تاریخ پرافتخار ایران است که محل تلاقی بزرگترین تمدن های بشری بوده است.

وی ادامه داد: برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری موثرترین اقدام در راستای حفظ آئین های اصیل در منطقه خلیج فارس است و از این رو چنین برنامه هایی باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش عمده ای از سواحل و جزایر خلیج فارس در محدوده استان هرمزگان قرار گرفته است، افزود: استقرار دبیرخانه دائمی جشنواره فرهنگی خلیج فارس در این استان گام خوبی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده که نیاز این دبیرخانه از سوی این وزارتخانه بیشتر حمایت شود.

هاشمی تختی خاطرنشان کرد: باید به آئین ها و رسوم کمتر شناخته شده ساکنان شهرها و روستاهای همجوار با خلیج فارس بیشتر پرداخته شود تا بتوانیم مردم دیگر مناطق را با این سنت ها بیشتر آشنا کنیم.

وی با تاکید بر اصالت نام خلیج فارس، تصریح کرد: تمامی نقشه های معتبر تاریخی در دنیا بر اصالت این نام تاکید دارند که می توان آنها را با برنامه ریزی های دقیق منتشر و در معرض دید عموم قرار داد.

هفتمین جشنواره بین المللی فرهنگی – هنری خلیج فارس از ۶ اردیبهشت در بندرعباس آغاز و مراسم اختتامیه ۹ اردیبهشت ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه در بندر تاریخی لافت با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود