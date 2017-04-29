احیای بادگیر لافت در لباس های ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرهنگ و ارشاد هرمزگان، نسیم مطهر درباره هدف خود از حضور در این دوره از جشنواره مد و لباس بیان کرد: فراموش شدن معماری جنوب به ویژه بادگیر های لافت باعث شد برای زنده نگه داشتن این معماری زیبا که در تمامی حاشیه خلیج فارس رواج دارد از این طرح در دوخت مانتو ها استفاده کنم.

وی در ادامه اذعان داشت: در طراحی این مانتو ها از ترکیب دو رنگ خاکی و قهوه ای که تداعی رنگ های بادگیر است استفاده شده است.

این فعال هنری توضیح داد: در برش ها و طراح های این مانتو ها از اشکال هندسی مانند دریچه های مستطیل و عمودی این بادگیرها استفاده شده است.

مطهر تصریح کرد: میتوان از ایده های نو طراح های داخلی که غالبا تلفیقی از هنر سنتی ایران و پوشش های مدرن است برای جایگزینی لباس های وارداتی بهره برد که البته حمایت های دولتی یکی از مولفه های مهم در معرفی این پوشش ها در جامعه است.

این طراح لباس شرکت کننده در دومین جشنواره مد و لباس جشنواره خلیج فارس تصریح کرد: علاوه بر اینکه طراحان داخلی باید کیفیت را اولویت خود قرار دهند تبلیغات نیز نقش بسیار موثری در جذب جوانان به این نوع لباس ها دارد.