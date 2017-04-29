محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۴ عملیات اطفای حریق و ۳ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۲۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۷ مورد منجر به عملیات شده، ۱۸ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۴۵ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۵۰ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۴ مورد آتش سوزی شامل حریق مغازه در خیابان بوعلی، حریق ضایعات در میدان سپاه، حریق مخروبه در میدان باباطاهر و حریق لاستیک در جاده رباط بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان عنوان کرد: همچنین ۳ مورد عملیات امداد و نجات شامل ۲ مورد نجات افراد محبوس شده در آسانسور پل عابر پیاده در شهرک مدنی و جوادیه و عملیات امداد و نجات در حادثه واژگونی خودرو در جاده تهران توسط آتش نشانان به انجام رسید.

بیاناتی افزود: تعداد ۳ نفر نجات یافته در این عملیات گزارش شده است.