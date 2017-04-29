۱.۵ میلیارد ریال برای تصفیه خانه فاضلاب جویبار صرف شد

محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، در سال گذشته سه هزار و ۵۰۰ متر شبکه توزیع آب و ۱۰۰ متر شبکه جمع آوری فاضلاب به همراه سه عدد منهول با مشارکت مردمی در این امور اجرایی شد اظهار داشت:با مشارکت مردم و اجرای این پروژه‌ها در مجموع چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار صرف شد.

وی، با اشاره به احداث منهول ریزشی فاضلاب با اعتبار ۵۰۰ میلیون ریال از محل منابع داخلی تصریح کرد: ساخت منهول پمپ مسکن مهر با اعتبار اولیه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال نیز در حال اجراست و با راهبری تصفیه خانه فاضلاب یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار صرف شد.

کریمی، به تعویض پنج دستگاه الکتروموتور ایستگاه‌های پمپاژ جویبار و سیمرغ و تعویض سه دستگاه الکتروموتور تصفیه خانه فاضلاب جویبار طی سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: در این مدت نسبت به رفع ۴۳۰ مورد حوادث شبکه اعم از شکستگی، ترکیدگی و ۴۸ مورد حوادث در بخش شبکه فاضلاب اقدام شد.

وی، نصب ۲۸۰ انشعاب آب و ۱۲۳ سیفون فاضلاب و پاکسازی و رنگ آمیزی تاسیسات و محوطه مخزن جویبار را ازدیگر اقدامات انجام شده در سال گذشته عنوان کرد.

گفتنی است امور آب وفاضلاب شهری جویبار دارای ۱۲ هزار فقره انشعاب آب، ۳۵۰۰ سیفون فاضلاب، ۱۸۰ کیلومتر شبکه آب و ۶۰ کیلومتر شبکه فاضلاب است.