۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۳۹

مدیرکل محیط زیست بوشهر:

کارگاه آموزشی مصرف بهینه انرژی در مدارس استان بوشهر برگزار شد

بوشهر - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: در راستای آگاه‌سازی جامعه از مسائل و برنامه‌های محیط زیست، کارگاه آموزشی مصرف بهینه انرژی در مدارس بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دلشب صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آگاه‌سازی مردم از برنامه‌ها و اقدامات و چالش‌های زیست‌محیطی از برنامه‌های مهمی است که به صورت ویژه در دستور کار است.

وی اضافه کرد: در همین راستا برنامه‌های مختلف و دوره‌های آموزشی در زمینه‌های مختلف در استان بوشهر برگزار می‌شود که مورد استقبال قرار گرفته است و در افزایش آگاهی مردم از مسائل زیست محیطی نقش مهمی داشته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به اهمیت آموزش کودکان و نوجوانان و جوانان، بیان کرد: در همین راستا کارگاه آموزش مصرف بهینه انرژی با شعار «سواد آب و هوایی و محیط زیستی» در مدارس بوشهر برگزار شد.

وی بیان کرد: ارتقای سطح نگرش محیط زیستی مردم را با استفاده از به‌روزترین ابزارهای آموزش و انتقال پیام در آگاه‌سازی جامعه را در دستور کار داریم و اعتقاد داریم که این آموزش‌ها باید از سنین پائین آغاز شود.

دلشب از انتشار ویژه‌نامه‌های اطلاع‌رسانی، راه‌اندازی شبکه‌های اطلاع رسانی و آموزشی خبر داد و بیان کرد: با همکاری رسانه‌های استانی شاهد اجرای برنامه‌های خوبی در سطح استان هستیم.

