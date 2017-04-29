آغاز انتخاب رشته دکتری ۹۶ از امروز / بیشترین ظرفیت در علوم انسانی

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۶ در ۷ گروه آموزشی در ۲۴۴ کدرشته امتحانی برای تعداد ۲۶۰ هزار و ۵۲۰ داوطلب در روز جمعه ۶ اسفند ۹۵ در یک نوبت و ۵۴ شهرستان برگزار شد. در این آزمون تعداد ۲۱۲ هزار و ۹۴۱ داوطلب در جلسه آزمون حاضر و ۴۷ هزار و ۵۷۹ داوطلب معادل ۱۸.۲۶ درصد داوطلب غایب بودند.

وی خاطرنشان کرد: پس از برگزاری آزمون، کارنامه داوطلبان در روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت و از تعداد ۲۱۲ هزار و ۹۴۱ حاضر در جلسه آزمون تعداد ۱۹۹ هزار و ۳۰۳ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند. تعداد ۱۳ هزار و ۶۳۸ داوطلب حدنصاب نمره علمی لازم را کسب نکردند.

توکلی گفت: از تعداد ۱۹۹ هزار و ۳۰۳ داوطلب تعداد ۷۵ هزار و ۱۴۸ داوطلب مجاز به انتخاب رشته کدرشته محل های دوره روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و همچنین کدرشته محل های سایر دوره ها شده اند و تعداد ۱۲۴ هزار و ۱۵۵ داوطلب منحصرا مجاز به انتخاب کدرشته های تحصیلی از سایر دوره های آموزش عالی ( به جز دوره روزانه دانشگاه های و موسسات آموزش عالی دولتی) شدند.

وی خاطرنشان کرد: دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (دفترچه شماره ۲ ) در روز چهارشنبه ۳۰ فروردین ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.

مشاور عالی سازمان سنجش افزود: داوطلبان مجاز به انتخاب رشته برای پذیرش در کدرشته محل های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به جز دانشگاه آزاد اسلامی از امروز شنبه ۹ اردیبهشت تا چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۶ می توانند به سایت سازمان سنجش مراجعه و با مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته، با رعایت ضوابط نسبت به انتخاب ۵۰ کدرشته محل از میان کدرشته های تحصیلی مربوط به ترتیب اولویت علاقه در فرم انتخاب رشته اینترنتی اقدام کنند.

وی اظهار داشت: ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری در دوره های روزانه و سایر دوره های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی ۱۴ هزار و ۴۱۴ نفر تعیین شده است که این ظرفیت بدون احتساب ظرفیت پذیرش در دانشگاه آزاد اسلامی است.

توکلی با اشاره به جزئیات ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری یادآور شد: ظرفیت گروه علوم انسانی ۴ هزار و ۶۳۶ نفر، گروه علوم پایه ۳ هزار و ۲۰۶ نفر، گروه فنی مهندسی ۳ هزار و ۹۴۱ نفر، گروه کشاورزی و منابع طبیعی ۱ هزار و ۷۴۸، گروه هنر ۲۳۹ نفر، گروه دامپزشکی ۳۳۳ نفر و گروه زبان های خارجی ۳۱۱ نفر است.

وی خاطرنشان کرد: داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته هستند و علاقه مند به انتخاب رشته های دانشگاههای آزاد اسلامی هستند لازم است به سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد مراجعه و بر اساس اطلاعیه های مربوط که در سایت دانشگاه آزاد اطلاع رسانی خواهد شد اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: اسامی معرفی‌شدگان دارای حدنصاب به منظور شرکت در مرحله دوم ( مصاحبه، بررسی سوابق علمی و پژوهشی و...) همراه با برنامه زمانی مراجعه به دانشگاه های مجری در هفته اول خرداد ماه ۹۶ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان منتشر خواهد شد.