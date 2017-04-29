صعودبسیجیان و جمعی از اهالی رسانه کردستان به ارتفاعات بازی دراز

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان و در قالب کاروان راهیان نور، هزار نفر از بسیجیان استان کردستان با همراهی شماری از اهالی رسانه به ارتفاعات بازی دراز در استان کرمانشاه صعود کردند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه بیت‌المقدس کردستان در حاشیه برگزاری این برنامه بزرگ فرهنگی، گفت: امروز همزمان با سالگرد شهادت شهدای بازی‌دراز که در درگیری با رژیم بعثت به درجه رفیع شهادت نائل آمدند یک هزار نفر از بسیجیان اقشار مختلف استان به همراه امت حزب‌الله سایر نقاط کشور به ارتفاعات این منطقه صعود کردند.

جمشید آزادی‌پور اذعان داشت: امروز همچنین افتتاحیه راهیان نور غرب کشور بود که کردستان نیز در این مراسم حضور جدی داشت و میزبانی ما از کاروان‌های راهیان نور آغاز می‌شود.

به گفته آزادی‌پور، سال گذشته بیش از ۲۴ هزار نفر از اقشار مردم شامل دانش‌آموزان، دانشجویان، کارمندان و غیره در قالب اردوهای راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شده‌اند.

وی از افزایش ۱۵ درصدی اعزام زائران راهیان نور از استان کردستان به مناطق عملیاتی در سال‌جاری خبر داد و گفت: بر اساس سهمیه تعریف شده، حدود ۳۰ هزار نفر از مردم استان به مناطق عملیاتی اعزام خواهند شد.

همچنین بر اساس اعلام مسئول بسیج رسانه استان کردستان در جریان حضور بسیجان در ارتفاعات بازی دراز، شماری از اهالی رسانه و خبرنگاران این استان نیز حضور داشتند.

اصغر عبدی‌فر افزود: استان کردستان یکی از استان‌های متفاوت و متمایز کشور در بحث ایثار و شهادت است و مصداق این موضوع نیز، فرمایشات رهبر معظم انقلاب است که عنوان سرزمین مجاهدت‌های خاموش و فداکاری‌های بزرگ را به کردستان دادند.

وی افزود: معرفی این ویژگی‌های بارز و برجسته مستلزم یک جهاد رسانه‌ای است که همه خبرنگاران و اصحاب قلم باید به این مهم توجه ویژه‌ای داشته باشند.

مسئول سازمان بسیج رسانه سپاه بیت‌المقدس کردستان ادامه داد: راهیان نور یکی از ظرفیت‌های مهم برای معرفی ایثارگری‌ها و مجاهدت‌هایی است که در استان کردستان آفریده شده است که این موضوع نیز در گرو اطلاع‌رسانی رسانه‌ها و تداوم همکاری خوب خبرنگاران است.

وی با بیان اینکه، اگر چه تاکنون رسانه‌ها و خبرنگاران با مجموعه بسیج رسانه کردستان همکاری داشته‌اند، افزود: انتظار می‌رود با توجه به آغاز اردوهای راهیان نور، این موضوع را بخوبی پوشش دهند که به پاک‌شدن برخی ذهنیت‌ها و نیز نمایان شدن چهره واقعی کردستان و مردم خوب آن، کمک می‌کند.

وی در ادامه ضمن قدردانی از خبرنگارانی که با بسیجیان استان و برای پوشش خوب افتتاحیه راهیان نور غرب کشور به ارتفاعات بازی‌دراز صعود کردند، گفت: ما این همت خبرنگاران را ارج می‌نهیم و امیدواریم که این همکاری‌ها تداوم داشته باشد.