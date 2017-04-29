۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۲۴

برنامه‌های امروز نامزدهای ریاست جمهوری در صداوسیما

چهار نفر از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری امروز بر اساس قرعه کشی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی فرصت تبلیغ دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری از رادیو و تلویزیون امروز شنبه ۹ اردیبهشت هم پیگیری می شود و طبق جدول تنظیم شده امروز سید مصطفی میرسلیم ساعت ۱۷:۳۰ فرصت خواهد یافت از رادیو ایران به مدت ۴۵ دقیقه با مردم سخن بگوید. این برنامه که به صورت ضبط شده ارائه می شود فردا صبح ۱۰ اردیبهشت نیز از ساعت ۷:۱۰ از رادیو ایران بازپخش می‌شود.

برنامه پاسخ به ایرانیان خارج از کشور میرسلیم هم ۳۰ دقیقه بامداد فردا از شبکه جهانی جام جم پخش خواهد شد.

سیدمصطفی هاشمی طبا نیز امروز گفتگوی اول خود را با شبکه خبر در ساعت ۲۱:۳۰ آغاز می کند. این بخش از گفتگوی نامزدها ضبط شده پخش خواهد شد.

حسن روحانی امشب ساعت ۲۲ از طریق برنامه تبلیغاتی با دوربین شبکه یک فرصت دارد از برنامه های خود بگوید و اسحاق جهانگیری با شرکت در برنامه زنده گفتگوی ویژه خبری از ساعت ۲۲:۴۵ پاسخگوی سوالات مجری برنامه می شود. این برنامه همزمان از رادیو ایران نیز پخش می شود.

