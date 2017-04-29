۳ گم شده کویر ورامین نجات یافتند

منصور گل محمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که ساعت یک و سی پنج دقیقه بامداد امروز ۳ نفر با تماس با تلفن های جمعیت هلال احمر شهرستان ورامین اعلام کردند که در منطقه حفاظت شده کویر ورامین مفقود شده اند، افزود: پس از این اتفاق مراتب از طریق جمعیت هلال احمر به اطلاع محیط بانان مستقر در پاسگاه شکرآباد اداره محیط زیست رسید.

وی ادامه داد: بدین ترتیب به سرعت عملیات یافتن این سه نفر از طریق محیط بانان اداره محیط زیست ادامه یافت و تماس هایی با شماره تلفن همراه این افراد مفقود شده برقرار شد و سر انجام پس از حدود ۳ ساعت عملیات جستجو این افراد پیدا شده و به پاسگاه محیط بانی شکرآباد منتقل شدند.

رییس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان ورامین با اشاره به این که این افراد ۳ مرد میانسال بودند، اضافه کرد: در پاسگاه محیط بانی شکرآباد عملیات امدادی اولیه توسط عوامل هلال احمر روی این افراد انجام شده و سپس با هماهنگی با کلانتری برای ادامه مراحل درمان راهی بیمارستان شدند.

وی افزود: این افراد از شهروندان قم بودند که به « قلعه دی» آمده بوده و از آنجا طبق اظهارات خود به قصد کوهنوردی پیاده حرکت می کنند که با توجه به تاریکی شب مسیر را گم کرده و در کویر سرگردان شده بودند.