۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۲۴

هماهنگ کننده پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

۳ عضو کودک پنج ساله کرمانی اهدا شد

کرمان - هماهنگ کننده پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: اعضای کودک پنج ساله که به دلیل بیماری دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران نیازمند دریافت عضو اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مجید گیلانی گفت: دو کلیه و کبد این کودک به دلیل اینکه دریافت کننده ای در کرمان نبود برای پیوند عضو به شیراز ارسال شد.

 وی گفت: کار برداشت عضو در بیمارستان افضلی پور کرمان و در روز جمعه هشتم اردیبهشت ماه انجام شد.

 به گفته وی این سومین اهدای عضوی است که در سال جاری انجام شده است.

 گیلانی گفت: این خانواده محترم اقدام خداپسندانه ای را انجام دادند زیرا با اهدای اعضای عزیز خود، زندگی در سه خانواده دیگر ادامه یافت و سه کودک فرصت زندگی کردن پیدا کردند.

 هماهنگ کننده پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان همچنین از مسئولان و کادر بیمارستان های افضلی پور و باهنر به ویژه بخش پاتولوژی این بیمارستان ها قدردانی کرد.

