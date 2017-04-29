۳ عضو کودک پنج ساله کرمانی اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مجید گیلانی گفت: دو کلیه و کبد این کودک به دلیل اینکه دریافت کننده ای در کرمان نبود برای پیوند عضو به شیراز ارسال شد.

وی گفت: کار برداشت عضو در بیمارستان افضلی پور کرمان و در روز جمعه هشتم اردیبهشت ماه انجام شد.

به گفته وی این سومین اهدای عضوی است که در سال جاری انجام شده است.

گیلانی گفت: این خانواده محترم اقدام خداپسندانه ای را انجام دادند زیرا با اهدای اعضای عزیز خود، زندگی در سه خانواده دیگر ادامه یافت و سه کودک فرصت زندگی کردن پیدا کردند.

هماهنگ کننده پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان همچنین از مسئولان و کادر بیمارستان های افضلی پور و باهنر به ویژه بخش پاتولوژی این بیمارستان ها قدردانی کرد.