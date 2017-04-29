غیبت سارا خادم الشریعه و مقصودلو در مسابقات شطرنج جوانان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، ایران میزبان مسابقات شطرنج جوانان آسیا در سال جاری میلادی است. این رقابت ها از سه شنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) در شیراز آغاز شده و به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت.

مسابقات شطرنج جوانان آسیا حکم انتخابی جهان برای مسابقات ۲۰۱۷ ایتالیا را دارد و از همین رو از اهمیت زیادی برخوردار است. این در حالی است که سارا خادم الشریعه و پرهام مقصودلو، دو شطرنجباز اول کشورمان در رده سنی جوانان در این رقابت ها غایب هستند.

یک روز پس از اتمام مسابقات جوانان آسیا در شیراز، رقابت های انفرادی قهرمانی آسیا در چین آغاز می شود. خادم الشریعه و مقصودلو به خاطر حضور در این رقابت ها، در مسابقات شیراز شرکت نمی کنند.

تیم شطرنج ایران با ترکیب احسان قائم مقامی، پرهام مقصودلو و محمدامین طباطبایی در بخش مردان و سارا خادم الشریعه و وصال حامدی نیا در بخش بانوان در رقابت های انفرادی قهرمانی آسیا در چین شرکت می کند.