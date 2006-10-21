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۲۹ مهر ۱۳۸۵، ۱۷:۳۱

تدوين "اتوبوس شب" پوراحمد آغاز شد

با اتمام فيلمبرداري سكانس باقيمانده "اتوبوس شب" كيومرث پوراحمد، كارگردان به اتفاق وحيد قطبي‌زاده تدوين فيلم را آغاز كردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعيد سعدي مجري طرح پروژه در اين باره گفت: "فيلمبرداري "اتوبوس شب" طبق زمان بندي از قبل تعيين شده به پايان رسيد و به زودي براي ساخت موسيقي فيلم تصميم مي گيريم."

وي در مورد روند آماده سازي فيلم "مثل يك قصه" خسرو سينايي هم گفت: "فيلمبرداري فيلم در 32 جلسه در تهران و شهرك سينمايي دفاع مقدس به پايان رسيد و كارگردان همراه مهدي سعدي تدوين فيلم را آغاز كرده اند. علي حسيني و محمد كشفي نيز صداگذاري و ميكس فيلم را انجام مي دهند."

"اتوبوس شب" داستان تعدادي از نيروهاي ايراني است كه اسير عراقي گرفته اند و مي خواهند آنها را با اتوبوس به سمت نيروهاي خودي ببرند. سينايي نيز در "مثل يك قصه" داستاني مربوط به جنگ تحميلي را روايت مي كند و مسئوليت فيلمبرداري را مرتضي پورصمدي بر عهده داشته است.

کد مطلب 396462

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