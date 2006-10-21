تدوين "اتوبوس شب" پوراحمد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعيد سعدي مجري طرح پروژه در اين باره گفت: "فيلمبرداري "اتوبوس شب" طبق زمان بندي از قبل تعيين شده به پايان رسيد و به زودي براي ساخت موسيقي فيلم تصميم مي گيريم."

وي در مورد روند آماده سازي فيلم "مثل يك قصه" خسرو سينايي هم گفت: "فيلمبرداري فيلم در 32 جلسه در تهران و شهرك سينمايي دفاع مقدس به پايان رسيد و كارگردان همراه مهدي سعدي تدوين فيلم را آغاز كرده اند. علي حسيني و محمد كشفي نيز صداگذاري و ميكس فيلم را انجام مي دهند."

"اتوبوس شب" داستان تعدادي از نيروهاي ايراني است كه اسير عراقي گرفته اند و مي خواهند آنها را با اتوبوس به سمت نيروهاي خودي ببرند. سينايي نيز در "مثل يك قصه" داستاني مربوط به جنگ تحميلي را روايت مي كند و مسئوليت فيلمبرداري را مرتضي پورصمدي بر عهده داشته است.