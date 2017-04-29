توسعه متوازن کشور درگروی توجه به آب مجازی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی امروز در همایش بین المللی آب مجاز که با حضور وزیر جهادکشاورزی، وزیر نیرو ، معاون وزیر خارجه و جمعی از فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در حال برگزاری است، به تشریح اقدامات اتاق بازرگانی در حوزه آب پرداخت و گفت: اتاق بازرگانی ایران در جهت توجه جدی به مقوله آب طی سه سال گذشته اقداماتی انجام داده است.

وی افزود: بعد از تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار در سال ۱۳۹۱ موضوع کشاورزی به اتاق بازرگانی ایران پیوند خورد. این اتاق برای جبران مافات گذشته با توجه جدی بر موضوع آب متمرکز شد و اقدامات مهمی را انجام داد.

وی ادامه داد:بعد از تاسیس مرکز مطالعات راهبردی آب در مجلس، قانونی در حال تصویب بود که کلیه چاههای غیرمجاز را مجاز اعلام کنند و مجوز فعالیت بدهند. که اتاق بازرگانی با اقدامات جدی توانست مسیر این طرح را اصلاح کند که این اتفاق نامیمون رخ نداد.

وی با اشاره به طرح فدک گفت: در طرح فدک که قرار بود ۲ میلیون هکتار زمین را به این طرح اختصاص دهند، با مطالعاتی که در مرکز مطالعات انجام شد این طرح هم متوقف شد که اگر انجام می شد وضعیت ما در موضوع آب به وخامت می رفت.

وی ادامه داد: مرکز مطالعات آب تفاهم نامه ای با وزارت نیرو منعقد کرد و پس از آن اتاق بازرگانی با سازمان محیط زیست توانست موضوع اقتصاد سبز را دنبال کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: آنچه مسلم است این است که کشور ما در مقوله آب در وضعیت خوبی قرار ندارد. تاکنون موضوع آب مجازی در فعالیتهای ما معلوم و مشخص نبوده اما این موضوع، هم در اقتصاد پایدار، هم در تجارت و هم در توسعه متوازن کشور و توجه به آمایش سرزمین نقش بسیار بالایی دارد.