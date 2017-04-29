به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزش رصد ماه در برج میلاد به مناسبت روز جهانی نجوم در دو بخش سخنرانی های علمی و غرفه های آموزشی برگزار شد و اولین نمایش گروهی عکس از شفق قطبی در حاشیه این کارگاه به نمایش درآمد.

وارد بخش غرفه ها که می شوی، آن چه بیش از همه جلب توجه می کند، نقاشی های کودکانه ای است حاصل ذهن خلاق بچه ها؛ از آسمان سبز گرفته تا فضانوردانی که ستاره ها و سیاره ها را تسخیر کرده اند.

انجمن مشورتی نسل فضا(زیرمجموعه سازمان ملل) که توسط داوطلبان ۱۸ تا ۳۲ ساله به ارائه اطلاعات عمومی درباره فضا می پردازد، نمایشگاه کتاب ها و مجلات نجوم، ارائه ماکت سیارک ها با تاکید بر آموزش شهروندی و... از بخش های مختلف این نمایشگاه بوده است.

در حوزه دانشگاهی نیز دانشگاه های مختلف مانند گروه نجوم دانشگاه شریف به پرسش بازدیدکنندگان پاسخ می دهند و برخی نیز به شرح کتاب های قدیمی نجوم می پردازند و نثر متکلف قرن شش و هفت را به زبان ساده به علاقه مندان توضیح می دهند.

رد پای راه شیری بر روی لباس ها

بخشی از این نمایشگاه به ارائه آموزش های نجومی بر روی وسایل زینتی، لباس و ابزار روزمره اختصاص داشت.

ارائه مانتوهایی با نقش راه شیری، حرکت سیارات، صور مختلف فلکی، کیف ها و کوله های نجومی و لیوان هایی که با حرارت، تصویری از آسمان در آن ها ظاهر می شد، از جمله موضوعاتی بود که در این بخش ارائه می شد و مخاطبان خاص خود را داشت.

رصد خورشید و ماه با تلسکوپ های حرفه ای

در بخش دیگر کارگاه آموزشی روز نجوم، تلسکوپ های حرفه ای برای رصد نقاط سرد بر روی خورشید که به شکل نقطه های سیاه دیده می شود و همچنین هلال ماه و ستاره ها برپا شده بود.

این بخش که در فضای باز برج برگزار می شد، بیشترین بازدیدکننده را به خود اختصاص داده بود.

نخستین نمایشگاه عکس اولین سفر گروهی به قطب شمال

در انتهای سالن غرفه ها، نمایش عکسی برپا بود که به شفق قطبی اختصاص داشت.

این نمایشگاه شامل ۱۹ عکس از اولین سفر گروهی عکاسان ایرانی به شمال اروپا بود؛ ۵ عکاس حرفه ای که در یک پروژه چند هفته ای، شفق قطبی را ثبت کرده بودند.

طاها قوچکانلو، یکی از عکاسان این مجموعه به عنوان جوان ترین عکاس منتخب ناسا از ایران نیز جزو عکاسان این گروه بوده است.