تشریح برنامه توسعه ۳۰ برابری حرم مطهر امام حسین (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات، حسن پلارک با تبریک اعیاد شعبانیه و فرا رسیدن سالروز میلاد مسعود امام حسین (ع) گفت: طرح توسعه حرم سیدالشهدا(ع) شامل ۴ فاز است که با بهره‌برداری از آنها؛ فضای موجود بیش از ۳۰ برابر افزایش می‌یابد.

وی افزود: براساس طرح توسعه ۳۸ هکتاری، در اطراف حرم امام حسین(ع) سه صحن احداث می‌شود که در مرحله اول فقط نیمی از صحن حضرت زینب(س) و امام حسین(ع) با عنوان پروژه صحن عقیله بنی هاشم(س) ساخته می‌شود.

پلارک گفت: با توجه به زمین‌های تملک شده از سوی عتبه حسینی، در فاز نخست زمینی به مساحت حدود ۵ هکتار تحویل ستاد بازسازی عتبات عالیات شده و عملیات اجرایی آن بیش از یکسال است که آغاز شده است.

وی افزود: با توجه به بالا بودن سطح آب‌های زیر زمینی در کربلا، باید پیش از انجام عملیات گودبرداری، محدوده اجرای پروژه تبدیل به یک استخر خشک می‌شد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات ادامه داد: به این منظور متخصصان ایرانی با استفاده از دستگاه‌های هیدروفرز در حال ایجاد دیوار آب‌بند به عمق بیش از ۳۰و عرض یک متر در محدوده پروژه هستند.

وی تصریح کرد: با تکمیل صحن عقیله بنی هاشم(س) که برنامه ۶ ساله برای آن در نظر گرفته شده است، حدود ۲۳۰ هزار متر بنا در اختیار حرم مطهر قرار می‌گیرد.

وی افزود: دیگر طرح مهم ستاد بازسازی عتبات عالیات در کربلا، پروژه معراج یا ترفیع گنبد حرم مطهر امام حسین (ع) می‌باشد که براساس آن گنبد جدیدی که حدود ۷متر از گنبد کنونی بلند تر است، نصب خواهد ‌شد.

پلارک خاطرنشان کرد: پیش از نصب گنبد جدید لازم بود تا ستون‌ها و دیواره حرم مطهر لاغرسازی و تقویت شود که مردم دوستدار اهل بیت علیهم السلام استان کرمان مسئولیت اجرای این پروژه پیچیده فنی را برعهده گرفتند.

وی با اشاره به اینکه لاغرسازی و تقویت هر ستون ۶ ماه زمان و۵ میلیارد تومان هزینه در بر دارد؛ اعلام کرد: یک هموطن خیر از شمال کشور هزینه ۴ ستون اطراف ضریح مطهر معادل ۲۰ میلیارد تومان را پذیرفت و نخواست حتی نامی از او فاش شود؛ این فرد در شب عید مبعث از دنیا رفت و باقیات الصالحات او در مکانی برجای ماند که زیر قبه آن دعا مستجاب است.

وی تکیه گاه اصلی در هزینه کرد برای اعتاب مقدسه را کمک‌های مردمی ذکر کرد و افزود: هر استانی آمادگی داشته باشد بر اساس جمعیت و سرانه درآمدی، سقف تکلیفی را مشخص می‌کنیم و آن استان باید تعهد را انجام دهد.

پلارک با اشاره به تکمیل صحن حضرت زهرا(س)، صحن عقیله بنی هاشم(س)، طرح لاغرسازی و ترفیع گنبد سیدالشهدا(ع)، توسعه حرم امامین جوادین(ع) و توسعه صحن امامین عسکریین علیهم السلام افزود: اگر ۵۰ میلیون نفر از کل جمعیت ایران در طول سال ۱۲ هزار تومان به ساخت و بازسازی این طرح‌ها اختصاص دهند مبلغی حدود ۶۰۰ میلیارد تومان جمع آوری می‌شود که با آن مقدار می‌توان همه طرح‌ها و هزینه‌های عظیم بازسازی اعتاب مقدسه را به خوبی پوشش داد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از هزینه‌های ساخت و بازسازی اعتاب مقدسه را مردم و محبان اهل بیت تقبل می‌کنند افزود: مردم می‌توانند نذورات و کمک‌های نقدی خودشان را برای مشارکت در توسعه و بازسازی عتبات عالیات از طریق شماره حساب‌های زیر واریز کنند:

۱- پرداخت از طریق شماره حساب ۱۱۰ بانک صادرات، سپه، ملی، تجارت، انصار، سرمایه و دی

۲- شماره حساب ۰۱۰۶۷۷۳۱۷۸۰۰۵ بانک ملی

۳- شماره حساب ۱۱۰۱۱۰ بانک ملت

۴- شماره حساب ۰۱۱۰۱۱۰۰۱۱۰۰۰۷ بانک صادرات

۵- شماره حساب ۱۸۵۰۰۴۰۷۴ بانک تجارت

۶- شماره حساب ۸۸۰۴-۸۸۸۸-۵۶۱۸ بانک سپه شعبه نجات الهی

۷- شماره حساب ۳۲۷۱۴۶۴۸۱۲۳ بانک قرض الحسنه رسالت

پلارک گفت: مردم همچنین می‌توانند از طریق شماره حساب ۱۰۴۰ بانک ملی، ملت و پست بانک در مراسم اربعین حسینی (ع) مشارکت کنند.