شبکه های مجازی فرصتی برای بیان مطالب حق است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، علی اصغر طهماسبی در نشست با جوانان فعال در عرصه شبکه های اجتماعی و فضای مجازی استان اظهار کرد: امروز با وجود شبکه های اجتماعی و ابزارهای نوین اطلاع رسانی تمامی اخبار به لحظه و آنی در اختیار مخاطبان قرار می گیرد و ما باید این ظرفیت بوجود آمده را به فال نیک بگیریم.

وی خاطرنشان کرد: افرادی که می خواهند در این عرصه فعالیت کرده و مخاطبانشان را حفظ کنند، باید به مردم واقعیت ها را بگویند و هیچ گاه از مدار راستگویی خارج نشوند.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان، داشتن صداقت و راستگویی را دو اصل مهم در اطلاع رسانی از طریق فضای مجازی عنوان کرد و گفت: امروز جوانان ما با استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی توانسته اند صدای حق طلبانه ملت ایران را به گوش جهانیان برسانند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به وقایع سال‌های اخیر سوریه، عراق و منطقه خاورمیانه، ایجاد جنگ فرقه‌ای و مذهبی بین شیعه و سنی را یکی از راهکارهای غرب برای اختلاف و تشتت در جهان اسلام با هدف تخریب و جلوگیری از نفوذ جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.

طهماسبی افزود: امروز اگر رزمندگان و مدافعان حرم ما در عمق خاک سوریه و عراق، تروریسم تکفیری مورد حمایت امریکا و رژیم صهیونیستی رامتوقف نکنند، آنگاه می بایست در مرزهای جمهوری اسلامی ایران و در خوزستان، ایلام، کرمانشاه و ... با تروریست ها رودرو شویم.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از امن ترین کشورهای جهان است، یادآور شد: اگر نگاهی به اخبار بین الملل داشته باشید می بینید که علی رغم تمامی تدابیر امنیتی شدید و وجود امکانات پایش تصویری باز هم داعش در قلب اروپا و در پاریس، مسکو، استامبول و ... دست به عملیات تروریستی می زند اما ما در جمهوری اسلامی در نزدیکی همین گروه های تکفیری و تروریستی در کمال آرامش و امنیت به سر می بریم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خاطرنشان کرد: این امنیت به آسانی بدست نیامده و امیدواریم با اطلاع رسانی و تبیین شما در فضای مجازی مردم به واقع قدردان این نعمت بزرگ باشند.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان با بیان دستاوردهای مهم نظام و دولت تدبیر و امید در چهار سال اخیر از جمله توافق هسته ای با قدرتهای جهانی، گفت: تمام این ها افتخارات نظام جمهوری اسلامی است و نباید به خاطر منافع سیاسی و حزبی به آسانی به این دستاوردها چوب حراج بزنیم.

رئیس ستاد انتخابات استات در پایان از فعالان فضای مجازی و شبکه های اجتماعی خواست تا با رعایت اخلاق مداری در راستای جلب مشارکت حداکثری و ایجاد شور انتخاباتی در مردم تلاش کنند.