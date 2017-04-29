به گزارش خبرنگار مهر، دانشآموزان دبیرستان مولوی شهر جهرم منطقه جنگلی چاهتیز را که به عنوان یک محیط گردشگری برای جهرمیها به حساب میآید از حیث زباله پاکسازی کردند.
در این برنامه ۱۰۰ هکتار از این منطقه جنگلی از زبالههای غیر بازیافتی پاکسازی و در اختیار گردشگران قرار گرفته شد.
دانشآموزان این مدرسه همچنین در سالهای پیش نیز چنین اقدامی را در این منطقه انجام داده بودند و مورد استقبال طبیعت دوستان واقع شده بود.
به گزارش مهر، منطقه جنگلی چاهتیز در ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی جهرم و در کنار کوهستان واقع شده است. این منطقه پوشیده از درختانی همچون کُنار، بادام کوهی، کُهور، بَنه، آلوک، گَون و غیره بوده است.
درختان این جنگل زیبا که قدمت چند صد ساله داشته، درگذشته چشمنواز تر از اکنون بوده که با کملطفی مردم و تخریب آن واقع شده است.
نظر شما