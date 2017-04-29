  1. استانها
  2. فارس
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۵۸

توسط دانش‌آموزان جهرمی انجام شد

پاکسازی منطقه جنگلی چاه‌تیز جهرم

پاکسازی منطقه جنگلی چاه‌تیز جهرم

جهرم-دانش‌آموزان یکی از مدارس شهرستان جهرم با حضور در منطقه جنگلی چاه‌تیز به پاکسازی محیط پیرامون آن اقدام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانش‌آموزان دبیرستان مولوی شهر جهرم منطقه جنگلی چاه‌تیز را که به عنوان یک محیط گردشگری برای جهرمی‌ها به حساب می‌آید از حیث زباله پاکسازی کردند.

در این برنامه ۱۰۰ هکتار از این منطقه جنگلی از زباله‌های غیر بازیافتی پاکسازی و در اختیار گردشگران قرار گرفته شد.

دانش‌آموزان این مدرسه همچنین در سال‌های پیش نیز چنین اقدامی را در این منطقه انجام داده بودند و مورد استقبال طبیعت دوستان واقع شده بود.

به گزارش مهر، منطقه جنگلی چاه‌تیز در ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی جهرم و در کنار کوهستان واقع شده است. این منطقه پوشیده از درختانی همچون کُنار، بادام کوهی، کُهور، بَنه، آلوک، گَون و غیره بوده است.

درختان این جنگل زیبا که قدمت چند صد ساله داشته، درگذشته چشم‌نواز تر از اکنون بوده که با کم‌لطفی مردم و تخریب آن واقع شده است.

کد مطلب 3964647

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها