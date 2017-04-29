به گزارش خبرگزاری مهر، «سباستین کورتز» در گفتگو با روزنامه استاندارد درباره عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا اظهار داشت: ترکیه باید به روند اصلاحات و گام برداشتن در مسیر دمکراسی ادامه دهد، اما در این راه نباید در انتظار پیوستن به اتحادیه اروپا باشد.

وزیر خارجه اتریش با اشاره به اینکه ترکیه در اروپا جایی ندارد، افزود: ما به کانال های ارتباطی با ترکیه نیاز داریم، اما این مستلزم آن نیست که بتوانیم این کشور را در اتحادیه اروپا بپذیریم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: رعایت حقوق بشر و دمکراسی دو نکته مهمی است که اتحادیه اروپا همواره آنها را در ترکیه رصد می کند.

مردم ترکیه در همه پرسی اخیر در این کشور به اصلاح قانون اساسی رای دادند که بواسطه آن قدرت اجرایی رئیس جمهوری افزایش پیدا می کند.