  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۲۱

مدیر کل اوقاف خراسان جنوبی خبر داد:

اعزام ۹ زائر خراسان جنوبی به عتبات عالیات از محل موقوفات

اعزام ۹ زائر خراسان جنوبی به عتبات عالیات از محل موقوفات

بیرجند- مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از اعزام ۹ زائر از استان به کربلای معلی از محل موقوفات مرتبط با این نیت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اوقاف خراسان جنوبی؛ حجت الاسلام منصور هاشمی اظهار داشت: در راستای عمل به اجرای امینانه نیات واقفین از محل درآمد و عواید موقوفاتی که نیت اعزام زائرین به عتبات عالیات داشته اند، تعداد ۹ نفر زائر به زیارت عتبات عالیات اعزام می شوند.

وی با اشاره به اینکه این طرح همزمان با سراسر کشور اجرا می شود، گفت: این زائرین از محل موقوفات استان که دارای نیت هایی در این زمینه هستند به عتبات عالیات اعزام می شوند.

مدیر ل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی تصریح کرد: این کاروان امروز شنبه ۹ اردیبهشت ماه از شهر مشهد مقدس برای زیارت به کشور عراق اعزام و این زائرین به زیارت کربلای معلی، نجف اشرف، کاظمین و سامرا مشرف می شوند.

حجت الاسلام هاشمی گفت: در راستای رسالت های سازمان اوقاف و امور خیریه برای نظارت و صیانت از نحوه اجرای صحیح و امینانه نیات واقفین خیراندیش، اداره کل اوقاف خراسان جنوبی اقدام به بازخوانی دقیق وقف نامه در حوزه های اجتماعی، خیریه، امور مذهبی، دینی و بقاع متبرکه می کند.

کد مطلب 3964673

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها