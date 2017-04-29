اعزام ۹ زائر خراسان جنوبی به عتبات عالیات از محل موقوفات

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اوقاف خراسان جنوبی؛ حجت الاسلام منصور هاشمی اظهار داشت: در راستای عمل به اجرای امینانه نیات واقفین از محل درآمد و عواید موقوفاتی که نیت اعزام زائرین به عتبات عالیات داشته اند، تعداد ۹ نفر زائر به زیارت عتبات عالیات اعزام می شوند.

وی با اشاره به اینکه این طرح همزمان با سراسر کشور اجرا می شود، گفت: این زائرین از محل موقوفات استان که دارای نیت هایی در این زمینه هستند به عتبات عالیات اعزام می شوند.

مدیر ل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی تصریح کرد: این کاروان امروز شنبه ۹ اردیبهشت ماه از شهر مشهد مقدس برای زیارت به کشور عراق اعزام و این زائرین به زیارت کربلای معلی، نجف اشرف، کاظمین و سامرا مشرف می شوند.

حجت الاسلام هاشمی گفت: در راستای رسالت های سازمان اوقاف و امور خیریه برای نظارت و صیانت از نحوه اجرای صحیح و امینانه نیات واقفین خیراندیش، اداره کل اوقاف خراسان جنوبی اقدام به بازخوانی دقیق وقف نامه در حوزه های اجتماعی، خیریه، امور مذهبی، دینی و بقاع متبرکه می کند.