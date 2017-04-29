۱۳۳ اثر به دبیرخانه جشنواره سرا سری تئاتر رضوی رسید

حسین فرخنده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهلت ارسال آثار به دوازدهمین جشنواره سرا سری تئاتر رضوی تا پایان فروردین‌ماه گذشته بود که طی این مدت ۱۳۳ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

فرخنده با اشاره به ارسال آثار از ۲۵ استان کشور به‌منظور شرکت در دوازدهمین جشنواره تئاتر رضوی، گفت: بیشترین آثار ارسالی از استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و تهران است.

وی بابیان اینکه نمایشنامه‌نویسی، نمایش‌های صحنه‌ای و بخش ویژه ازجمله بخش‌های جشنواره سرا سری تئاتر رضوی است، تصریح کرد: این جشنواره در نیمه نخست مردادماه امسال در مرکز خراسان شمالی برگزار می‌شود.

وی مهربانی مبتنی بر احادیث رضوی، اولویت علم و دانش و تأثیر آن در زندگی بر اساس آموزه‌های امام رضا(ع)، صبر و مقاومت در برابر مشکلات و ناملایمات در سیره رضوی، تأکید بر جایگاه خانواده و ازدواج در مفاهیم رضوی، توجه به‌سلامتی بر اساس طب اسلامی «طب الرضا(ع)»، پرهیز از اسراف و تبذیر در سیره رضوی و اهمیت عبادت و نماز اول وقت در سیره رضوی را ازجمله محورهای این جشنواره برشمرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی بیان کرد: «نادر برهانی مرند»، «حسین پاکدل» و «محمدرضا الوند» به‌عنوان داوران بازخوان این دوره از جشنواره سرا سری تئاتر رضوی انتخاب و معرفی شدند.