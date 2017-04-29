انجام ۲۰ عملیات امداد و نجات در البرز/۴۵ نفر حادثه دیدند

داود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی هفته گذشته ۲۰ عملیات امدادی توسط امدادگران جمعیت هلال‌احمر استان انجام‌شده است.

وی در ادامه گفت: از مجموع ۲۰ عملیات امدادی ۱۴ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای، سه مورد مربوط به حوادث کوهستان، یک مورد مربوط به دریافت خدمات حضوری و دو مورد مربوط به حوادث صنعتی بوده است.

رجبی با تأکید بر اینکه ۱۷ نفر در حوادث هفته گذشته مصدوم شدند، گفت: از این تعداد ۱۰ نفر بعد اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل و ۷ نفر دیگر نیز به‌صورت سرپایی درمان شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان البرز گفت: امدادگران در ۱۶ پایگاه امداد و نجات بین‌شهری و مراکز شعب استان به‌صورت شبانه‌روزی مستقر هستند.