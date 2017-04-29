  1. استانها
  2. البرز
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۲۷

هفته گذشته انجام شد:

انجام ۲۰ عملیات امداد و نجات در البرز/۴۵ نفر حادثه دیدند

کرج - معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان البرز از انجام ۲۰ عملیات امدادی طی هفته گذشته در استان خبر داد که ۴۵ حادثه‌دیده برجای گذاشته است.

داود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی هفته گذشته ۲۰ عملیات امدادی توسط امدادگران جمعیت هلال‌احمر استان انجام‌شده است.

وی در ادامه گفت: از مجموع ۲۰ عملیات امدادی ۱۴ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای، سه مورد مربوط به حوادث کوهستان، یک مورد مربوط به دریافت خدمات حضوری و دو مورد مربوط به حوادث صنعتی بوده است.

رجبی با تأکید بر اینکه ۱۷ نفر در حوادث هفته گذشته مصدوم شدند، گفت: از این تعداد ۱۰ نفر بعد اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل و ۷ نفر دیگر نیز به‌صورت سرپایی درمان شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان البرز گفت: امدادگران در ۱۶ پایگاه امداد و نجات بین‌شهری و مراکز شعب استان به‌صورت شبانه‌روزی مستقر هستند.

