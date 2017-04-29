آخرین وضعیت ترافیکی در پایتخت/ بارش باران ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون مسیرهای پرتردد عبارتند از بزرگراه نواب مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید چراغی تا محدوده پل خیابان هلال احمر همچنین در بزرگراه چمران مسیر جنوب به شمال از شهرک آتی ساز تا نمایشگاه بین المللی تهران نیز تردد با کندی انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش در بزرگراه چمران مسیر شمال به جنوب از پل مدیریت تا بزرگراه حکیم و در بزرگراه یادگار امام مسیر شمال به جنوب از بزرگراه حکیم تا خیابان سازمان آب ترافیک نیمه سنگین اعلام شده است.

در بزرگراه شهید سعیدی مسیر شمال به جنوب از میدان آزادی تا خیابان شهید دستغیب نیز حجم خودروهای عبوری زیاداست و به دلیل بارش بارش تردد با کندی انجام می‌شود و تردد در سایر محورهای پایتخت روان و بدون گره ترافیکی ادامه دارد.