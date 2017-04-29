آمریکا ۱۷۰۰ نظامی تازه نفس به افغانستان اعزام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «دیلی کالر»، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که در آینده‌ نزدیک حدود ۱۷۰۰ نظامی تازه نفس به افغانستان اعزام می‌کند.

این نظامیان برای آموزش و حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان به این کشور اعزام خواهند شد.

همزمان مقامات کاخ سفید خبر دادند که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در حال تدوین راهبرد جدید نظامی خود درباره‌ افغانستان است.

لازم به ذکر است که در حال حاضر آمریکا ۸۴۰۰ نظامی در قالب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان دارد و قرار است این تعداد به ۱۵۰۰۰ نظامی برسد.

همچنین گفتنی است که چندی پیش «ماریا نوکا» سخنگوی ارتش آمریکا طی پیامی اعلام کرد که بخشی از تیپ چهارم لشکر ۲۵ پایگاه نیروهای هوابرد ارتش آمریکا واقع در آلاسکا که بالغ بر ۱۵۰۰ نظامی است به منظور ادامه ماموریت «آزادی‌ عمل» به افغانستان اعزام می‌شوند.

وی افزود: این ۱۵۰۰ نظامی اواخر سال جاری میلادی به عنوان بخشی از طرح چرخشی نیروها به افغانستان اعزام خواهند شد.

سخنگوی ارتش آمریکا در ادامه اعلام کرد که البته این اعزام نیروها به معنای افزایش نظامیان ارتش در افغانستان نیست و ۸۴۰۰ نیروی نظامی آمریکا در حال حاضر در افغانستان حضور دارند.