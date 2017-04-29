به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوانان صبای قم که در مرحله دوم مسابقات فوتبال دسته اول جوانان کشور در مشهد به سر میبرد تا این جای کار صاحب یک برد و یک شکست شده است.
در دومین مرحله از لیگ دسته اول جوانان ۶ تیم به صورت دورهای و تک بازی در مشهد با هم رقابت میکنند تا در نهایت ۲ تیم راهی دور پایانی شوند و صبای قم نیز یکی از این ۶ تیم است که در نخستین دیدار خود ۳ بر یک مغلوب تیم شهید وفایی شیراز شد آن هم در مسابقهای که صبا در نیمه نخست با تساوی بدون گل به رختکن رفته بود.
دومین بازی با برتری قاطع ۳ بر صفر صبا برابر دخانیات گیلان آن هم در روزی که صبا تغییرات عمدهای در ترکیب خود نسبت به بازی اول ایجاد کرده بود همراه شد و بدین ترتیب امید به اردوی صبا بازگشت. دخانیات گیلان که بازی اول خود را به ملوان باخته بود با شکست برابر صبا عملاً خود را حذف شده میبیند.
در مقابل صبا اکنون با انگیزهای بازیابی شده، آماده ۳ بازی حساس و سرنوشت ساز طی روزهای شنبه تا دوشنبه میشود و امروز در سومین دیدار خود برابر تیم پدیده مشهد، میزبان مسابقات به میدان میرود.
با توجه به وضعیت جدول و شرایط صعود ۲ تیم از ۶ تیم حاضر در این مرحله به دور بعد، صبا نباید در بازی امروز در مشهد برابر پدیده بازنده شود و باید تلاش کند هر ۳ امتیاز این بازی را از آن خود کند اما در برابر میزبان کار سختی دارد.
صبا پس از بازی امروز برابر پدیده آماده میشود تا طی روزهای یکشنبه و دوشنبه برابر تیمهای ملوان انزلی و استقلال اهواز به میدان برود و از این طریق راهی به سود صعود به مرحله سوم که با حضور ۴ تیم برتر این مسابقات برگزار میشود پیدا کند.
