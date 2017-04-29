۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۴۲

طی سال گذشته؛

شهروندان کرجی ۹ میلیارد ریال زکات پرداخت کردند

کرج - معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد البرز از پرداخت ۹ میلیارد ریال زکات توسط شهروندان کرجی طی سال گذشته خبر داد.

عبدالله طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ستاد زکات در کرج به ریاست امام‌جمعه، دبیری کمیته امداد و عضویت چند تن از مسئولان مشغول فعالیت است، اظهار کرد: امور عمرانی عام‌المنفعه در روستاها از مجموع زکات جمع‌آوری‌شده سهمی ۴۰ درصدی را به خود اختصاص دادند.

وی افزود: بیش از ۶۰ درصد مبالغ جمع‌آوری‌شده در بخش زکات صرف امور محرومان و رفع نیازهای مددجویان می‌شود.

طاهری تصریح کرد: طی سال گذشته مودیان زکات شهرستان کرج اعم از دامداران و کشاورزان درمجموع رقمی معادل ۹ میلیارد ریال از کشاورزان و دامداران بابت زکات گندم، گوسفند، گاو و بز به کمیته امداد پرداخت کرده‌اند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد البرز همچنین گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده بنا داریم با افتتاح مراکزی همچون خانه زکات، در آینده شاهد رشد و نهادینه شدن فرهنگ زکات باشیم.

وی پرداخت زکات را یکی از واجبات دین مبین اسلام عنوان کرد و یادآور شد: یکی از مسائل مهمی که در شرایط کنونی باید به‌عنوان یک نقطه اتکا در امور فقرزدایی موردتوجه قرار گیرد، زکات است.

طاهری خاطرنشان کرد: این نهاد باهدف احیاء سنت و واجب الهی پس از کسب اجازه از ولی امر مسلمین و مراجع عظام تقلید، نسبت به جمع‌آوری زکات مردم مسلمان و توزیع آن بین اقشار محروم جامعه اقدام می‌کند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد البرز تأکید کرد: تبلیغات زکات، دیدارهای چهره به چهره با کشاورزان و دامداران توسط مبلغان و روحانیون، تشکیل ستاد زکات و برگزاری نشست‌های جمعی در مساجد در خصوص اهمیت پرداخت زکات در مناسبت‌های مختلف ازجمله اقداماتی است که برای ترویج و احیای فرهنگ پرداخت زکات در این شهرستان انجام‌شده است.

