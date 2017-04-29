شهروندان کرجی ۹ میلیارد ریال زکات پرداخت کردند

عبدالله طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ستاد زکات در کرج به ریاست امام‌جمعه، دبیری کمیته امداد و عضویت چند تن از مسئولان مشغول فعالیت است، اظهار کرد: امور عمرانی عام‌المنفعه در روستاها از مجموع زکات جمع‌آوری‌شده سهمی ۴۰ درصدی را به خود اختصاص دادند.

وی افزود: بیش از ۶۰ درصد مبالغ جمع‌آوری‌شده در بخش زکات صرف امور محرومان و رفع نیازهای مددجویان می‌شود.

طاهری تصریح کرد: طی سال گذشته مودیان زکات شهرستان کرج اعم از دامداران و کشاورزان درمجموع رقمی معادل ۹ میلیارد ریال از کشاورزان و دامداران بابت زکات گندم، گوسفند، گاو و بز به کمیته امداد پرداخت کرده‌اند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد البرز همچنین گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده بنا داریم با افتتاح مراکزی همچون خانه زکات، در آینده شاهد رشد و نهادینه شدن فرهنگ زکات باشیم.

وی پرداخت زکات را یکی از واجبات دین مبین اسلام عنوان کرد و یادآور شد: یکی از مسائل مهمی که در شرایط کنونی باید به‌عنوان یک نقطه اتکا در امور فقرزدایی موردتوجه قرار گیرد، زکات است.

طاهری خاطرنشان کرد: این نهاد باهدف احیاء سنت و واجب الهی پس از کسب اجازه از ولی امر مسلمین و مراجع عظام تقلید، نسبت به جمع‌آوری زکات مردم مسلمان و توزیع آن بین اقشار محروم جامعه اقدام می‌کند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد البرز تأکید کرد: تبلیغات زکات، دیدارهای چهره به چهره با کشاورزان و دامداران توسط مبلغان و روحانیون، تشکیل ستاد زکات و برگزاری نشست‌های جمعی در مساجد در خصوص اهمیت پرداخت زکات در مناسبت‌های مختلف ازجمله اقداماتی است که برای ترویج و احیای فرهنگ پرداخت زکات در این شهرستان انجام‌شده است.