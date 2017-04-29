به گزارش خبرنگار مهر، دومین مرحله از مسابقات فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور در دسته مناطق و انتخابی لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور برگزار می‌شود و تیم سیاه جامگان، نماینده استان قم در این رقابت‌ها است.

تیم سیاه جامگان قم که در دور اول این رقابت‌ها در فرخ شهر چهار محال و بختیاری موفق به کسب جواز صعود شد در مرحله دوم باید مسابقات خود را به میزبانی شهر سقز در استان کردستان برگزار کند.

نماینده قم در این پیکارها با تیم‌های شهرداری سقز، علم و ادب همدان و شهرداری رشت همگروه شده است و پس از برگزاری مسابقات دوره‌ای و تک بازی در سقز، تیم اول این گروه راهی لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور می‌شود.

نخستین دیدار تیم سیاه جامگان قم امروز شنبه در سقز برابر تیم میزبان برگزار می‌شود و سیاه جامگان سپس باید طی روزهای یکشنبه و دوشنبه به ترتیب برابر تیم‌های علم و ادب همدان و شهرداری رشت قرار بگیرد.

امیر حسین قربانی، محمد جواد باقری، عقیل عفری، جواد آمره، علی اصغر صفائی، علی سلیمانی، محمد مهدی رفیعی، امیر حسین زنگوئی، محسن مهربان، محمدرضا نراقی، محمد علی صفر پور، محمد جواد لطفی و عرفان امیری بخشی از بازیکنان تیم بومی سیاه جامگان قم را تشکیل می‌دهند

علی اصغر پسندیده، محمد مهدی شعبانی، شهاب روح پرور، علیرضا موسوی، حسین بیاتی، عرفان محمدی، بهمن شامخی، علی موقاری و محمد جواد مهدوی سایر بازیکنان سیاه جامگان هستند و احسان کریمی، ولی لطفی و سعید محمد زاده کادر فنی این تیم را تشکیل می‌دهند.