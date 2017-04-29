به گزارش خبرنگار مهر، «هیوا افضلی» و «ماندانا میرزاده» ۲ بانوی قایقران کرمانشاهی هستند که برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا به اردوی تیم ملی آب‌های آرام بانوان کشور دعوت شدند.

دومین مرحله اردوی تیم ملی آب های آرام بانوان از روز ۷ اردیبهشت آغاز شده و تا ۲۵ اردیبهشت ادامه دارد و بانوان کرمانشاهی نیز در این اردو خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی قایقرانی آسیا آماده می‌کنند.

۱۲ قایقران در دو رشته کایاک و کانو به این اردو دعوت شده اند که زیر نظر کادر فنی تیم ملی و در محل دریاچه آزادی تهران به تمرین می‌پردازند.

براساس این گزارش «هیوا افضلی» در بخش کانو و «ماندانا میرزاده» در بخش کایاک در این اردو حضور دارند تا آمادگی حضور در رقابت های قهرمانی آسیا - که تابستان امسال برگزار می‌شود- را کسب کنند.

«سونیا نوری زاد» به عنوان سرمربی و «فاطمه مجللی» به عنوان مربی کار هدایت قایقرانان ایرانی را در این اردو و رقابت‌های آسیا عهده دار خواهند بود.