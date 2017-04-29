به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی در کنفرانس بین المللی آب مجازی که در محل اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن ایران در حال برگزاری است، افزود: آب در کشور ما همیشه محدودیت داشته است. شاید کمتر ملتی مثل مردم ایران برای تامین آب و استحصال آن این اندازه هزینه کرده باشند.

وی ادامه داد:احداث قنوات با آن تلاش و کوشش بدون تجهیزات و در حاشیه کویر افتخاری برای ما است که علیرغم همه محدودیت های طبیعی و اقلیمی توانستیم امنیت غذایی خود را تامین کنیم. ملت ما همیشه در حوزه غذا ثروتمند بودند و کمک نگرفتند و چه بسا به کشورهای دیگر کمک هم دادند.

وی با بیان اینکه دولت یازدهم بیشترین سرمایه گذاری در حوزه آب و خاک انجام داد، اظهار کرد:این سرمایه گذاری در جهت بهره وری از این منبع و نعمت الهی است.

حجتی با اشاره به اینکه دولت تلاش کرد تا بیلان منفی سفره های زیرزمینی را به تعادل برساند، گفت: این موضوع در برنامه ششم به پیشنهاد دولت به تصویب مجلس رسید و ابلاغ شد.

به گفته او، وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی با کمک اتاق بازرگانی ایران متولی اجرای این مصوبات و برنامه ها شدند.

وی با تاکید بر اینکه، ما دیر شروع کردیم اما خوب شروع کردیم، ادامه داد: همانطور که اجداد ما بدون اینکه سطح ایستایی سفره های زیرزمینی را کاهش دهند، توانستند با ابزار ناچیز از منابع زیرزمینی حراست کنند ما هم می توانیم بهتر برنامه ریزی و بهره برداری کنیم.

در مدیریت منابع آب ضعیف عمل می‌کنیم

وی با طرح این سوال که ما چه محصولی را باید از خارج وارد کنیم، گفت: اگر ما در کشور آب داریم، با این وجود باید محصولی را که آب مجازی وارد می کند وارد کنیم.

حجتی تصریح کرد:سهم آب سبز با توجه به اقلیم ما در فصول مختلف کاهش دارد. اتفاقی که در موضوع حبوبات و چغندر قند در دستور کار وزارت جهاد قرار گرفته است. این همانجایی است که دولتها باید توجه کنند.

ما در دهه ۸۰ یک متر مکعب آب مصرف و کلا ۲۵۰ گرم چغندر تولید می کردیم در حالی که الان با همان حجم آب مصرفی حدود ۱ کیلوگرم شکر تولید می کنیم.

وزیر جهادکشاورزی افزود: ما یک کشور کم آب و خشک هستیم اما گاهی برای توجیه کم کاری خودمان می آییم کل بارش را بر کل کشور تقسیم می کنیم.

وی تصریح کرد: یک بار نپرسیدیم استانی که بیشتر از ۷۰۰ میلیمتر بارش در سال دارند، آیا از این بارش درست استفاده می کنیم؟ تنبلی خودمان را با ترکیب بارش کویر ۵۰ میلیمتر در سال با استانهایی که بیش از ۸۰۰ میلیمتر بارش دارند توجیه می کنیم در حالی که باید برای هر استان برنامه خاص خودش را داشته باشیم.

کشت فراسرزمینی در ۴۲۲هزار هکتار زمین کشاورزی

وی ادامه داد:وقتی کشت فراسرزمینی مطرح شد و به وزارتخانه ابلاغ شد با پیگیری های جدی که انجام دادیم این موضوع را به اجرا رساندیم. حدود ۴۲۲ هزار هکتار توانستیم تفاهم نامه امضا کنیم و ۵۴۱ هزار هکتار هم در حال مذاکره برای عقد تفاهم نامه برای کشت فراسرزمینی هستیم.

وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: ما در بخش کشاورزی در بحث باغبانی دارای مزیت نسبی هستیم. در موضوع گیاهان دارویی هم فوق العاده پتانشیل داریم.

وی ادامه داد: ما باید با تعادل بخشی به سفره های زیرزمینی بتوانیم تولید کشاورزی را پایدار کنیم و منابع زیر مینی را حفظ کنیم . در کنار این هم می توانیم توسعه و رشد کیفیت را مد نظر قرار دهیم.

