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۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۲۸

فرماندار مریوان:

تورلیدرها سفیران واقعی انتقال ظرفیت های گردشگری و تجاری هستند

تورلیدرها سفیران واقعی انتقال ظرفیت های گردشگری و تجاری هستند

سنندج فرماندار مریوان گفت: تورلیدرها سفیران واقعی انتقال ظرفیت های گردشگری، تجاری و اقتصادی مریوان به سایر نقاط کشور هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری مریوان، محمد شفیعی در مراسم تقدیر از بیش از ۲۰۰ تور لیدر سراسر کشور در سینما کوردستان مریوان گفت: از جمله استعداد های ناب و بی نظیر شهرستان مریوان در حوزه های گوناگون شامل گردشگری، جذب توریسم، حوزه کشاورزی، تجارت و مراودات تجاری مرزی باشماق و وجود ریاچه زریبار و مرز رسمی باشماق و نقاط دیدنی از جمله سایت پرنده نگاری با بیش از ۲۳۰ پرنده مختلف است.

وی عنوان کرد: تور لیدرهای استان های مختلف کشور طی این سه روز در مریوان بی تردید استعداد های بی نظیر گردشگری و جایگاه واقعی بهشت تفریح و تجارت کشور را نظارگر بودند.

وی اظهارداشت: مریوان در کشور یکی از شهرهای است که در نماز های جمعه خیابا ن های آن مملو از افراد متدین بوده که صحنه های زیبای را خلق می کنند که این نوع نگاه هم می تواند به عنوان توریست و گردشگری مذهبی از نگاه شما مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار مریوان با یادآوری سفر مقام معظم رهبری در سال ۸۸ و حضور پربرکت و گرم ایشان در مریوان ادامه داد: رهبری ایران اسلامی در سفرچندین روزه ای که به استان داشتند، مریوان را مهد دلاور مردی ها و مرزداران غیور و شهر زیبایی ها دانستند.

وی بیان کرد:از افتخارات دیگر مردمان همیشه در صحنه استان کردستان و مریوان در نقطه صفر مرزی این است که همانادر طول بیش از هشت سال جنگ تحمیلی و حضور معاندان و گروهک های ضد انقلاب بیش از هزار شهید و ۹ هزار جانباز را تقدیم این انقلاب کرده اند.

شفیعی ادامه داد: وجود شما تور لیدرها در مریوان بی شک می تواند سفیران واقعی و امانت داران خوبی برای انتقال زیبای ها بهشت تفریح و تجارات و استعدادهای تجاری و اقتصادی به سایر نقاط کشور باشید.

وی عنوان کرد: سرمایه گذاری در مریوان بیشترین بازده را دارد و این را مطمئن باشید که امنیت در سرمایه گذاری دراین شهرستان ودر نقطه صفر مرزی کاملا تضمین شده است.

کد مطلب 3964744

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