بهترین های مسابقات تنیس روی میز معلولان مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، زهرا میربابایی، نایب رئیس انجمن تنیس روی میز در خصوص این مسابقات گفت: در این مسابقات ۸۱ ورزشکار، مربی و سرپرست از ۹ استان در قالب ۱۴ تیم حضور یافتند که از این تعداد، هفت تیم با حمایت اسپانسر در رقابت ها شرکت کرده بودند.
وی افزود: مسابقات طی روزهای پنج شنبه و جمعه در دو بخش نشسته و ایستاده برگزار شد و در پایان تیم های برتر به شرح زیر اعلام شدند:
نشسته، دسته برتر
مقام اول: شرکت ۱۱۵ کرمان
مقام دوم: مرکز آرمان شایان
مقام سوم: ملی حفاری ایران و هیات خراسان رضوی
ایستاده، دسته برتر
مقام اول: انجمن معلولان پارس
مقام دوم: هیات خراسان رضوی
مقام سوم: هیات مرکزی و هیات آذربایجان شرقی
نشسته، دسته یک
مقام اول: بهزیستی مازندران
مقام دوم: هیات آذربایجان شرقی
مقام سوم: هیات البرز
ایستاده، دسته یک
مقام اول: بهزیستی خراسان رضوی
مقام دوم: هیات البرز
مقام سوم: شهید ایمانی خراسان شمالی
