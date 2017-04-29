بهترین های مسابقات تنیس روی میز معلولان مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، زهرا میربابایی، نایب رئیس انجمن تنیس روی میز در خصوص این مسابقات گفت: در این مسابقات ۸۱ ورزشکار، مربی و سرپرست از ۹ استان در قالب ۱۴ تیم حضور یافتند که از این تعداد، هفت تیم با حمایت اسپانسر در رقابت ها شرکت کرده بودند.

وی افزود: مسابقات طی روزهای پنج شنبه و جمعه در دو بخش نشسته و ایستاده برگزار شد و در پایان تیم های برتر به شرح زیر اعلام شدند:

نشسته، دسته برتر

مقام اول: شرکت ۱۱۵ کرمان

مقام دوم: مرکز آرمان شایان

مقام سوم: ملی حفاری ایران و هیات خراسان رضوی

ایستاده، دسته برتر

مقام اول: انجمن معلولان پارس

مقام دوم: هیات خراسان رضوی

مقام سوم: هیات مرکزی و هیات آذربایجان شرقی

نشسته، دسته یک

مقام اول: بهزیستی مازندران

مقام دوم: هیات آذربایجان شرقی

مقام سوم: هیات البرز

ایستاده، دسته یک

مقام اول: بهزیستی خراسان رضوی

مقام دوم: هیات البرز

مقام سوم: شهید ایمانی خراسان شمالی