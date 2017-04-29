  1. ورزش
  2. توپ و تور
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۲۴

بهترین های مسابقات تنیس روی میز معلولان مشخص شدند

بهترین های مسابقات تنیس روی میز معلولان مشخص شدند

دوازدهمین دوره مسابقات تنیس روی میز باشگاهی معلولان در بخش بانوان به میزبانی بابلسر برگزار شد و با معرفی بهترین ها به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، زهرا میربابایی، نایب رئیس انجمن تنیس روی میز در خصوص این مسابقات گفت: در این مسابقات ۸۱ ورزشکار، مربی و سرپرست از ۹ استان در قالب ۱۴ تیم حضور یافتند که از این تعداد، هفت تیم با حمایت اسپانسر در رقابت ها شرکت کرده بودند.

وی افزود: مسابقات طی روزهای پنج شنبه و جمعه در دو بخش نشسته و ایستاده برگزار شد و در پایان تیم های برتر به شرح زیر اعلام شدند:

نشسته، دسته  برتر
مقام اول:  شرکت ۱۱۵ کرمان
مقام دوم:  مرکز آرمان شایان
مقام سوم:  ملی حفاری ایران و هیات خراسان رضوی

ایستاده، دسته برتر
مقام اول: انجمن معلولان پارس
مقام دوم:  هیات خراسان رضوی
مقام سوم: هیات مرکزی و هیات آذربایجان شرقی

نشسته، دسته یک
مقام اول: بهزیستی مازندران
مقام دوم: هیات آذربایجان شرقی
مقام سوم: هیات  البرز

ایستاده، دسته یک
مقام اول: بهزیستی خراسان رضوی
مقام دوم: هیات البرز
مقام سوم: شهید ایمانی خراسان شمالی

کد مطلب 3964759
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها