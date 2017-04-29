  1. استانها
  2. کردستان
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۲۷

فرماندار شهرستان دیواندره:

بلوک زایمان در بیمارستان امام خمینی (ره) دیواندره احداث می شود

بلوک زایمان در بیمارستان امام خمینی (ره) دیواندره احداث می شود

سنندج - فرماندار شهرستان دیواندره گفت: پروژه بلوک زایمان بیمارستان امام خمینی(ره) این شهرستان با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال در حال احداث است.

به گزارش خبرنگار مهر،  جعفر توان ظهر امروز از بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان دیواندره بازدید و ضمن دیدار و گفتگو با کارکنان این بیمارستان از بیماران بستری در بخش های مختلف عیادت کرد.

وی در حاشیه این بازدید گفت: هزینه های درمانی بیماران یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بود که در این راستا با اجرای طرح تحول نظام سلامت توسط دولت تدبیر و امید رضایتمندی مردم سراسر کشور را به همراه داشته است.

وی بیان کرد: کاهش هزینه ها و رفع دغدغه اقشار نیازمند و کم درآمد در مراحل مختلف درمان از برکات طرح تحول نظام سلامت است بطوریکه مردم در مناطق محروم و کم برخوردار نیز از مزایای این طرح بهره مند شدند.

فرماندار دیواندره اظهارداشت: با عنایات نظام، دولت تدبیر و امید و تلاش مسئولان، خدمات ارزنده ای در حوزه سلامت به مردم شهرستان ارائه شده است.

فرماندار شهرستان دیواندره از پروژه بلوک زایمان این بیمارستان بازدید و بر تسریع در احداث آن تاکید کرد و گفت: بلوک زایمان بیمارستان امام خمینی(ره) با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال در حال احداث است.

کد مطلب 3964762

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها