بلوک زایمان در بیمارستان امام خمینی (ره) دیواندره احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر توان ظهر امروز از بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان دیواندره بازدید و ضمن دیدار و گفتگو با کارکنان این بیمارستان از بیماران بستری در بخش های مختلف عیادت کرد.

وی در حاشیه این بازدید گفت: هزینه های درمانی بیماران یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بود که در این راستا با اجرای طرح تحول نظام سلامت توسط دولت تدبیر و امید رضایتمندی مردم سراسر کشور را به همراه داشته است.

وی بیان کرد: کاهش هزینه ها و رفع دغدغه اقشار نیازمند و کم درآمد در مراحل مختلف درمان از برکات طرح تحول نظام سلامت است بطوریکه مردم در مناطق محروم و کم برخوردار نیز از مزایای این طرح بهره مند شدند.

فرماندار دیواندره اظهارداشت: با عنایات نظام، دولت تدبیر و امید و تلاش مسئولان، خدمات ارزنده ای در حوزه سلامت به مردم شهرستان ارائه شده است.

فرماندار شهرستان دیواندره از پروژه بلوک زایمان این بیمارستان بازدید و بر تسریع در احداث آن تاکید کرد و گفت: بلوک زایمان بیمارستان امام خمینی(ره) با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال در حال احداث است.