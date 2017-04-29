  1. استانها
  2. قم
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۳۵

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران قم:

جانبازان قم تجلیل می‌شوند/ وجود ۱۲ هزار جانباز در استان

قم - مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثار گران استان قم گفت: به مناسبت روز جانباز مراسمی با حضور جانبازان و خانواده‌های آنها در مصلی قدس قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید جواد هاشمی در نشست خبری با اصحاب رسانه که قبل از ظهر شنبه در آستانه میلاد قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل(ع) و روز جانباز برگزار شد، اظهار داشت: جانبازان وارثان حقیقی جهاد و شهادت و یاوران نهضت امام خامنه‌ای هستند.

وی گفت: در طول دوران دفاع مقدس بیش از ۱۲ هزار جانباز از قم تقدیم انقلاب شد که از این تعداد بیش از ۶ هزار جانباز زیر ۲۵ درصد و بیش از ۲۰۰ جانباز ۷۰ درصد هستند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم، افزود: تا کنون بیش از ۳۰ نفر از جانبازان ما به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

وی به تکریم ایثارگران، جانبازان و خانواده‌های آنها تأکید کرد و ابراز داشت: طی مراسمی از تعدادی از جانبازان ۷۰ درصد استان و خانواده‌های آنها تجلیل خواهیم کرد.

هاشمی در ادامه تصریح کرد: به عنوان روز جانباز مراسم خاصی در روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه با حضور جانبازان و خانواده‌های آنها و برخی مسئولان در مصلی قدس برگزار خواهد شد.

وی همچنین دیدار با جانبازان را از دیگر برنامه‌های هفته جانباز عنوان کرد و گفت: مسؤلان در بخش‌های مختلف استان نیز دیدارهایی را با این عزیزان خواهند داشت.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم تصریح کرد: امروز اگر مدافعین حرم نبودند کشور ما امنیت نداشت و لذا بی وفایی است که انگیزه مادی به این افراد نسبت داده شود.

وی با اشاره به اینکه جانبازان در طول دوران هشت سال دفاع مقدس اعضا و جوارح خویش را تقدیم اسلام و انقلاب کردند و از ارزش‌ها و نوامیس این کشور دفاع کردند، گفت: ما مدیون شهدا و جانبازان هستیم و تکریم از این بزرگان کمتر کاری است که می‌توانیم انجام دهیم.

کد مطلب 3964774

