به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید جواد هاشمی در نشست خبری با اصحاب رسانه که قبل از ظهر شنبه در آستانه میلاد قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل(ع) و روز جانباز برگزار شد، اظهار داشت: جانبازان وارثان حقیقی جهاد و شهادت و یاوران نهضت امام خامنه‌ای هستند.

وی گفت: در طول دوران دفاع مقدس بیش از ۱۲ هزار جانباز از قم تقدیم انقلاب شد که از این تعداد بیش از ۶ هزار جانباز زیر ۲۵ درصد و بیش از ۲۰۰ جانباز ۷۰ درصد هستند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم، افزود: تا کنون بیش از ۳۰ نفر از جانبازان ما به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

وی به تکریم ایثارگران، جانبازان و خانواده‌های آنها تأکید کرد و ابراز داشت: طی مراسمی از تعدادی از جانبازان ۷۰ درصد استان و خانواده‌های آنها تجلیل خواهیم کرد.

هاشمی در ادامه تصریح کرد: به عنوان روز جانباز مراسم خاصی در روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه با حضور جانبازان و خانواده‌های آنها و برخی مسئولان در مصلی قدس برگزار خواهد شد.

وی همچنین دیدار با جانبازان را از دیگر برنامه‌های هفته جانباز عنوان کرد و گفت: مسؤلان در بخش‌های مختلف استان نیز دیدارهایی را با این عزیزان خواهند داشت.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم تصریح کرد: امروز اگر مدافعین حرم نبودند کشور ما امنیت نداشت و لذا بی وفایی است که انگیزه مادی به این افراد نسبت داده شود.

وی با اشاره به اینکه جانبازان در طول دوران هشت سال دفاع مقدس اعضا و جوارح خویش را تقدیم اسلام و انقلاب کردند و از ارزش‌ها و نوامیس این کشور دفاع کردند، گفت: ما مدیون شهدا و جانبازان هستیم و تکریم از این بزرگان کمتر کاری است که می‌توانیم انجام دهیم.