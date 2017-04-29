به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله سیف در حاشیه چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا در جمع خبرنگاران گفت: بانک مرکزی در حوزه یکسان‌سازی ارز با فراهم شدن شرایط، برنامه‌ خود را عملیاتی خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص وصول مطالبات ایران از پالایشگاه‌های اروپایی گفت: این طلب‌ها دریافت شده و وصول آن به روز است؛ در این رابطه شرایط کاملاً عادی است.

وی در پاسخ به این سؤال که برخی عنوان می‌کنند ۹۶ درصد پول بانک‌ها مربوط به مردم بوده، ولی تنها ۴ درصد وام دریافت می‌کنند، گفت: توضیح این موضوع مفصل است و باید به صورت مبسوط در مورد آن توضیح داد.