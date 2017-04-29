اقدام به تایید و تکذیب یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی صبح شنبه در دیدار با فرماندار و دیگر عوامل اجرایی انتخابات شهرستان ورامین تاکید کرد: باید کوشش کنیم که حضور مردم در انتخابات به صورت گسترده و پرشور باشد.

وی ادامه داد: همه آقایان نامزدهای انتخاباتی که توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند، خوب هستند اما باید اصلح را انتخاب کرد.

وی خطاب به مردم اظهار داشت: بدون لحاظ قرابت و رفاقت و توصیه و موارد اینچنینی بروید و خودتان فکر کنید و اصلح را انتخاب کنید.

امام جمعه ورامین اضافه کرد: مملکت مانند خانه ای برای همه ملت است، در هر منطقه و شهرستانی باید خدمت شود.

وی ضمن بیان خدمات نظام اسلامی در ورامین اضافه کرد: من وقتی این شهرستان را با ورامین قبل از پیروزی انقلاب که با دعوت مردم به ورامین آمدم مقایسه می کنم به خوبی متوجه خدمت ها می شوم.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین به برخی گله مندی های مردمی اشاره کرد و افزود: مردم گلایه دارند و می‌گویند در مورد مردمی که از پیشگامان انقلاب هستند قصور شده است.

محمودی گلپایگانی با اشاره به برخی مطالب تخلفات انتخاباتی در ورامین خطاب به فرماندار این شهرستان تاکید کرد: بنده در برخی مسائل ورود نمی کنم لکن شما هم در تایید و تکذیب کسی اقدام نکنید.

وی ادامه داد: بگذارید خود مردم با عقل و فکر خود عملکردها را ببینند و صدق اعمال را مورد بررسی قرار دهند و انتخاب کنند.

امام جمعه ورامین اضافه کرد: خداوند هر آنچه خیر است مقدر خواهد کرد و حضور پرشور مردم در انتخابات رقم خواهد خورد.