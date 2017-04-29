استاد عثمان محمدپرست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره تازه ترین وضعیت درمانی خود بیان کرد: یکی دو روزی است که از بیمارستان مرخص شدم اما تا چند روز دیگر دوباره باید در بیمارستان به ادامه مراحل درمان خود بپردازم چرا که هنوز بسیاری از مشکلاتم حل نشده است.

وی افزود: در روزهای اخیر دوستان و همراهان زیادی جویای احوال من بودند که جا دارد از آنها و همه پرسنل بیمارستان سینای مشهد صمیمانه قدردانی کنم که در ایام حضور در این بیمارستان شبانه روز برای من زحمت کشیدند.

این استاد موسیقی مقامی خراسان بیان کرد: من قبل از اینکه یک نوازنده موسیقی باشم یک ایرانی ام که همواره و همه جا به ایرانی بودنم افتخار کرده و می کنم پس بدانید اگر گلایه ای یا انتقادی از سوی من یا تعدادی دیگر از عزیزان پیشکسوت عرصه موسیقی نواحی ایران مطرح می شود اصلا گلایه برای مسایل مالی نیست. خودِ من هنرمندی هستم که طی سال های اخیر فعالیت های زیادی را در عرصه مدرسه سازی و کارهای خیریه دیگر انجام دادم پس چطور می توانم در انتقادها از مشکلات و مواردی حرف بزنم که ریشه در مسائل مالی دارند؟ من در این مدت فقط از این حرف زدم که هنرمندان ما نباید در مواقع بیماری و مشکلات این چنین دچار مشکل باشند.

وی تصریح کرد: اصلا چرا باید همیشه این گونه باشد که وقتی ما مریض می شویم یا در آستانه مردن قرار می گیریم دوربین های تلویزیونی بیایند و از ما گزارش بگیرند؟ مگر ما قبل از این در بخش های مختلف هنری فعالیت نمی کردیم؟ مگر شما نمی گویید ما استاد موسیقی هستیم و بعد از ما دیگر کسی نیست که ادامه دهنده راهمان باشد پس چرا در زمانی که حالمان خوب است به آثارمان توجه نمی کنید؟ آیا بهتر این نیست که در زمان های مختلف آثارمان را در رادیو و تلویزیون پخش کنید؟ آیا می دانید این بهترین هدیه و توجه به هنرمندی است که سال هاست برای اشاعه موسیقی اقوام ایران کوشش می کند؟

استاد محمدپرست در بخش پایانی صحبت های خود گفت: همواره گفته و بازهم می گویم که عثمان محمدپرست (خوافی) رعیت مردم است و باید در خدمت آنها باشد. من دوست دارم مملکتم را همیشه در حال ترقی و پیشرفت ببینم اما از آن جهت هم دوست دارم که مسئولان و همه کسانی که برای اعتلای فرهنگ و هنر ایرانی می کوشند در ایام غیر از بیماری نیز به فکر ما باشند و آثارمان را به مخاطبان معرفی کنند. توجه به این موضوع بهترین درمانگر درد و مرض برای من و همکاران پیشکسوتم است.