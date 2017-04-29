طالبان نمی تواند از طریق زور به مردم حکومت کند/ صلح فریضه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اطلس، «گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسلامی افغانستان که برای اولین بار بعد از حضور نظامیان آمریکایی در این کشور، در میان هوادارانش در ولایت «لغمان» سخنرانی می کرد، گفت که وقتی که طالبان به وجود نیامده بود، ما جهاد و مبارزه را آغاز کردیم.

وی که امروز (۹ اردیبهشت) در جمعی از رسانه ها صحبت می کرد، گفت: طالبان هرگز موفق نخواهند شد از طریق زور بر مردم افغانستان حکومت کنند و به آرزویشان برسد.

رهبر حزب اسلامی افغانستان همچنین تاکید کرد که این جنگ باید به پایان برسد و اگر ما تصور کنیم که دیگران باید برای ما صلح بیاورند، درست نیست چرا که کلید اصلی صلح در دستان خود ماست.

حکمتیار در ادامه گفت که ما برای آوردن صلح به مبارزه سیاسی خود ادامه می دهیم، نیروهای امنیتی در سال های گذشته قربانیان زیادی داده اند، از مردم لغمان انتظار دارم که در امر آوردن صلح همکاری کنند.

وی همچنین خطاب به طالبان گفت که زمانی که ما جهاد را شروع کرده بودیم شما به وجود نیامده بودید، پیام من به شما این است که از این جنگ چیزی نمی‌توانید به دست بیاورید، به جز اینکه افغانستانی ها کشته شوند و خانه‌هایشان ویران شود.

وی افزود: طالبان اگر از جنگ دست بکشند دوست من هستند، ولی اگر برضد اسلام بجنگند دشمن من هستند.

وی تاکید کرد که بزرگترین کار این است که دست به دست هم بدهیم و با همکاری هم برای رسیدن به هدف پیش برویم.

رهبر حزب اسلامی افغانستان تاکید کرد که کابل دولت داری از طریق زور را نمی خواهد، در گذشته جهاد یک فریضه بود حالا صلح یک فریضه و یک آرمان پاک است.