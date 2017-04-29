نگاه شعاری در حوزه اشتغال جوابگو نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم عصفوری ظهر شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به اقدامات انجام شده در کار گروه تسهیل و رفع موناع تولید در استان زنجان اشاره کرد و افزود: اقدامات خوبی طی سال گذشته در کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید و طرح رونق در استان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه باید در زمینه اشتغال به صورت جدی وارد عمل شده و برنامه‌ریزی کرد، اظهار داشت: فقط شعار دادن دربحث اشتغال درست نیست و باید برای تحقق اهداف شتاب کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان گفت: میزان بیکاری از سال‌های گذشته تجمیع پیدا کرده و دولت طی سه سال گذشته اقدامات بسیار خوبی داشته و استان از نظر اشتغالزایی نسبت به میانگین کشوری رشد خوبی داشته و باید هدفگذاری مناسبی در حوزه اشتغال در استان صورت گیرد تا بر اساس آن حرکت کرد.

عصفوری به حجم بالای تعداد بیکاران اشاره کرد و گفت: میزان بیکاران طی سال های گذشته تجمع پیدا کرده، ودولت موفق شده با این وجود روند رو به رشد افزایش نرخ بیکاری را متوقف کند.

وی تصریح کرد: تعداد جوازهای تاسیس صادره طی سال گذشته در استان رشد خوبی داشته که بیانگر ورود مردم به سرمایه‌گذاری‌های جدید است و امسال در تلاش هستیم تا اشتغال و تعداد جواز تاسیس های صادر شده افزایش یابد و صدور ۴۹۵ مجوز تاسیس برای واحدهای صنعتی و تولیدی طی سال گذشته نشان می دهد که مردم به سمت راه اندازی خطوط تولید و سرمایه گذاری در این بخش سوق پیدا کرده اند.

عصفوری افزود: استان زنجان در زمینه احداث گلخانه‌ها از هدفگذاری عقب است و فقط ۲۹ درصد از اهداف در این راستا محقق شده است.

وی تصریح کرد: در بخش صنعت استان زنجان، تکمیل زنجیره فولاد، آهن و مس هدفگذاری شده بود و این طرح‌ها پیشرفت‌های خوبی داشته و در این سه بخش خاک فروشی نخواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان گفت:در بخش کشاورزی باید بحث توسعه گلخانه ها که بهره وری بالا و میزان مصرف آبی کمتری دارند، جدی گرفته شود و همچنین زنجیره‌های تکمیلی را برای سرب و روی هم در استان تعریف کرد تا مراحل تولید کامل شود.

عصفوری یاد آورشد: تعدادی از واحدهای صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی طی سال گذشته در استان راه‌اندازی و تعدادی هم احیا شدند.

وی افزود: باید تمام دستگاه ها و سیستم بانکی برای اشتغالزایی در سال جاری هدفگذاری مشخص داشته و برای تحقق آن تلاش کنند.