۳۸ کیلوگرم تریاک در پلدختر کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صفر عبدالوند صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی گزارش های دریافتی مبنی بر وجود یک باند بزرگ و مخوف توزیع مواد مخدر نیروی انتظامی وارد عمل شد.

وی افزود: این باند که قصد جابجایی مواد مخدر را از استان های جنوبی به استان های غرب کشور داشت تحت تعقیب نیروی انتظامی شناسایی و در یک عملیات با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان لرستان منهدم شد.

فرمانده انتظامی پلدختر گفت:در این رابطه هفت نفر دستگیر، مقدار ۳۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و دو دستگاه خودرو توقیف شد.

سرهنگ عبدالوند افزود: برای سیر مراحل قانونی متهمان پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی ضمن تقدیر از مشارکت مردم با پلیس اظهار داشت: همکاری و مشارکت مردمی با نیروی انتظامی موفقیت این نیرو را مضاعف می سازد.

فرمانده انتظامی پلدختر از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک مراتب را به فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.