شرايط معافيت گمركي ورود خودروهاي ساخت داخل

به گزارش خبرنگار مهر، هيئت ‌وزيران درجلسه مورخ 16/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 21283/4871/56 مورخ 29/5/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين مصوبه را تصويب كرد.

براساس اين تصويب‌نامه، ورود خودروهاي سواري ساخت شركت‌هاي خودروسازي داخلي كه پس از صادرات توسط اتباع ايراني و يا دارندگان كارنامه شغلي مقيم در خارج از كشور خريداري مي‌گردد، درصورت ترك اقامت و مراجعه به جمهوري اسلامي ايران، مشروط براينكه حداقل دو سال از تاريخ خروج خودرو سپري شده و حداكثر پنج سال از ساخت آن نگذشته باشد، مشمول معافيت از پرداخت سود بازرگاني خواهد بود.

هر خانواده از اتباع موصوف، هر پنچ سال فقط يك‌بار مي‌تواند از تسهيلات يادشده استفاده نمايد.