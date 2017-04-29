۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۱۰

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه:

کار و تلاش تنها راه پیشرفت و استقلال کشور است

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: کار و تلاش در همه بخش های مختلف تنها راه پیشرفت و استقلال کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر،  آیت الله  مصطفی علما  امروز شنبه در نشست با نمایندگان کارگران و کارفرمایان استان که بمناسبت هفته کار و کارگر صورت گرفت، گفت: تمام عالم و هستی در حال تلاش و تکاپو هستند و خداوند نیز دنیا و آخریت را طوری آفریده است که نتیجه فقط از آن کسانی است که تلاش می کنند.

وی افزود: نتایج دنیایی و نتایج آخرتی هر دو در خلقت خداوند نصیب کسانی می شود که دائم در تلاش و کار هستند و دین اسلام نیز بالاترین تاکیدش بر کار و تلاش است همانطور که پیامبر اسلام (ص) می فرمایند:  «عبادت دارای هفتاد جزء است و کسب حلال برترین جزء آن بشمار می رود».

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه ادامه داد: در روایات بسیار نیز آمده است که حضرت علی (ع)   در طول زندگی پر برکات خود صدها و بلکه هزاران قنات و چاه و نخلستان  را احداث کرده اند که نشان می دهد اهمیت کار و تلاش در دین اسلام تا چه اندازه بالاست.

وی گفت: ۱۴ سال است که مقام معظم رهبری  سال ها را با  نام های اقتصادی  نامگذاری می کنند که این موضوع نیز از تاکید جمهوری اسلامی ایران بر مسائل اقتصادی و کار و تلاش است.

آیت الله علما افزود:  کشور ایران دارای بزرگترین ثروت های  طبیعی و الهی است که با مدیریت و تدبیر در کنار کار و تلاش می توان به درجات بالایی از پیشرفت و رفاه  رسید و از همه مهمتر توانایی های انسانی ایران است همانطور که پیامبر (ص) فرموده اند که اگر علم در ثریا باشد ایرنانیان بدان دست خواهند یافت و این به معنای توانایی یا همان ما می توانیم امام خمینی (ره) است.

وی گفت: استان کرمانشاه نیز دارای استعداد های فراوان طبیعی و انسانی است که با مدیریت و فرهنگ کار و تلاش  می توان  مشکلات بزرگی چون بیکاری، مسکن و ازدواج جوانان را برطرف ساخت.

