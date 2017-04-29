۱۵۰ دلار؛ ورودیه شطرنجبازان برای مسابقات جوانان آسیا در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شطرنج قهرمانی جوانان آسیا طی روزهای ۱۱ تا ۲۱ اردیبهشت ماه در دو بخش آزاد و دختران به میزبانی ایران و در شیراز برگزار می شود.

هر فدراسیون ملی می تواند دو سهمیه در این مسابقات داشته باشد. سایر بازیکنان متقاضی از هر کشور هم می توانند با هزینه شخصی در رقابت ها شرکت داشته باشند. این هزینه برای هر بازیکن ۱۵۰ دلار تعیین شده است.

تا به امروز حضور ۷۱ شطرنجباز در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا نهایی شده است. از این تعداد ۴۸ نفر در بخش مردان و ۲۳ نفر در بخش بانوان با هم رقابت خواهند کرد.

از مجموع شرکت کنندگان در هر یک از بخش های مردان و زنان مسابقات شطرنج قهرمانی جوانان آسیا به ترتیب ۳۸ و ۱۳ نفر ایرانی هستند یعنی در هر بخش فقط ۱۰ شطرنجباز از دیگر کشورها اعلام آمادگی کرده اند.

نفرات اول تا سوم مسابقات جوانان آسیا در سال ٢٠١٦ همراه با قهرمان نوجوانان زیر ١٨ سال ٢٠١٦ از جمله این شرکت کنندگان هستند که به صورت مستقیم سهمیه حضور در مسابقات را به دست آورده اند.