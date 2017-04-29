«فیلیپ کریون» برنده جایزه ارزشمند ورزشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، جایزه فوق از سوی «کیت ریچاردسون-ولش»، قهرمان هاکی المپیک، به «سر فیلیپ کریون» اهدا شد.

این جایزه به دلیل تصمیمات شجاعانه کریون در سال ۲۰۱۶ به وی اعطا شده است. پشت سر گذاشتن مشکلات مالی در خصوص برگزاری پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو و نیز تصمیم تعلیق کشور روسیه از حضور در بازی های پارالمپیک به دلیل معضل دوپینگ، از دلایل انتخاب وی برای کسب این جایزه به حساب می آید.

کریون در خصوص این جایزه گفت: انتخاب من برای کسب این جایزه، شگفت زده ام کرد. انتظار آن را نداشتم. سال گذشته با فاصله به عنوان سخت ترین سال دوره ریاستم بود. جوایزی از این دست نشان می دهد این موفقیت ها تنها به من مربوط نمی شود بلکه هیات مدیره کمیته بین المللی پارالمپیک و تیم اجرایی کمیته بین المللی و تمام جنبش کمیته پارالمپیک در کنار هم جمع شدند تا بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو با موفقیت برگزار شود.



رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک تصریح کرد: من واقعا بر این باورم که کمیته بین المللی پارالمپیک و جنبش پارالمپیک در سال ۲۰۱۶ به بلوغ رسید. دوست دارم از مسئولان برگزاری این مراسم برای اهدای این جایزه تشکر کنم.