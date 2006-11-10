مرضیه وفامهر، کارگردان فیلم "باد ده ساله"، در مورد داستان و مضمون این فیلم به خبرنگار مهر گفت: "فیلم درباره کودکی و جنگ است و به تاثیرات و تبعات جنگ بر کودکان به خصوص دختران نوجوان می پردازد که در شرایطی بسیار دشوار تولید شد."

وی در مورد علل ساخت "باده ده ساله" تاکید کرد: "من و همنسلانم که کودکی مان با سال های اول انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی از سوی عراق همراه بود، به نوعی اصلاً فضای کودکی و دوران نوجوانی را به صورت ملموس تجربه نکردیم و به همین دلیل تصمیم گرفتم این فیلم را بسازم تا احساس خودم را در مورد جنگ و تاثیرات آن بر آدم های گوناگون به مخاطب ارائه کنم."

کارگردان "نبات" در مورد ساختار مستند فیلمش گفت: "در آثار مستند آزادتر و با فراغ بال بیشتر نسبت به سینمای حرفه ای و داستانگو می توان وقایع را به مخاطب منتقل کرد و فکر می کنم تاثیر یک فیلم کوتاه یا مستند که دور از قید و بندهای تولید یک فیلم حرفه ای بلند ساخته می شود به مراتب از فیلم های سینمایی بیشتر است."

وفامهر افزود: "ساخت آثار جنگی چندان با سفارشی کارکردن معنا پیدا نمی کند و مضمون باید در ذهن و روح هنرمند وجود داشته باشد و از سوی او ارائه شود. با اینکه هنگام تولید "باده ده ساله" با دشوارهای زیادی رو به رو بودیم، اما نباید از زحمات عوامل فیلم به خصوص تهیه کننده آن علی حماسان به سادگی گذشت. زیرا اگر همراهی آنها نبود فیلم هرگز به پایان نمی رسید. البته نگاه متفاوت و نو به مقوله جنگ دشوارهای خاص خود را دارد."

از دیگر عوامل تولید "باده ده ساله" می توان به نویسنده و تدوینگر: م. وفامهر، مدیر فیلمبرداری: مرتضی پورصمدی، صدا: اصغر شاهوردی، موسیقی: زهرا جعفری، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: ز. جعفری و دستیار دوم کارگردان: منوچهر سلیمی اشاره کرد.