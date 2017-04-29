استانداردسازی نظام بانکی ایران مبتنی بر مطالعات جامع نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اولریخ فون زانتیر در میزگرد تخصصی بررسی وضعیت بانکهای ایرانی در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا گفت: سیستم بانکداری ایران دارای بخش های مختلف از بانکهای دولتی و خصوصی است که البته بانکهای بخش خصوصی بسیار جوان هستند و هر یک از آنها با چالش های خاص خود مواجهند؛ بنابراین بانکهای دولتی شرایط جدیدی را پیش رو داشته و در رقابت با بانکهای غیردولتی قرار دارند. این موضوع بطور معمول در کشورها وجود دارد و که در آلمان نیز این چنین بود.

رئیس خدمات مالی شرکت KPMG افزود: بانکهای دولتی هزینه های ثابتی دارند، اما در رقابت با بانکهای خصوصی درآمد کمتری کسب می کنند، بنابراین ما نیز در آلمان درگیر این مساله بوده ایم، اما ایجاد یک مدل پایدار و بادوام برای بانکها موضوعی است که همواره مورد بحث قرار دارد، علاوه بر این رقابتی که وجود دارد، تحولات دیگری در بازار پول و بانک مشاهده می شود و اگر تغییر در بانک را خواستار هستید، باید روش های جدیدی را معرفی کنید؛ البته این کار بیشتری نسبت به بانکهای غربی می طلبد.

وی تصریح کرد: در مورد شفافیت مالی، گام مهمی را در ایران شاهد هستیم که به سمت استانداردهای مالی بین المللی حرکت شده است ولی مشخص است که مطالعات جامعی در مورد آن انجام نشده است، یعنی در واقع باید مطالعات جامعی صورت گیرد که نسبت دارایی به سرمایه در حد استانداردهای بین المللی باشد، و در این زمینه باید احتیاط کرد.

زانتیر گفت: ما به عنوان مشاور آماده تجزیه و تحلیل بیزینس مدل برای رسیدن به یک استراتژی پایدار هستیم.

عدم استفاده مکفی از بازار سرمایه

همچنین علی صالح آبادی، کارشناس ارشد مسائل بانکی نیز در این میزگرد گفت: کل دارایی بانکهای ایرانی ۵۰۰ میلیارد دلار است و بزرگترین بانک با ۳.۴ میلیارد دلار است و از نظر دارایی ها، بزرگترین بانک، ملت است و بزرگترین بانک از نظر اندازه با ۳۳۳۰ شعبه، بانک ملی است و صادرات، ملی، ملت و تجارت چهار بانک جذب کننده سپرده ها هستند.

وی اظهار داشت: با تک رقمی شدن تورم، نرخ سپرده های یکساله به ۱۵ درصد رسیده که نشان از مثبت بودن بازده واقعی برای کسانی است که در بانکها سپرده گذاری می کنند، حجم کل سپرده های بانکی ۲۶ میلیارد دلار سپرده دیداری است و نسبت وام به سپرده نیز ۹۰ درصد است که نشان می دهد که شبکه بانکی در کمک به بخش واقعی اقتصاد، نقش مهمی دارد.

وی تصریح کرد: از نظر مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی از سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ الان به رقم پایینی رسیدیم و روند کاهشی نیز در حال انجام است و به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۷.۷ شعبه داریم. واحد مستقل مدیریت ریسک و تطبیق در شبکه بانکی الزام است که وجود داشته باشد و بانکهای ما به سرعت خود را با مقررات بین المللی تطبیق می دهند، ضمن اینکه پروژه های اعتبارسنجی مشتریان بانکی در جهت مدیریت ریسک اعتباری و اجرای پروژه مدیریت بدهی و دارایی امروز در شبکه بانکی کشور وجود دارد.

صالح آبادی از برقراری رابطه کارگزاری بین ایران و سایر بانکهای دنیا خبر داد و گفت: همکاری هایی که با موسسات مالی خارجی شکل گرفته است مشهود است و حجم مبادلات تجاری ایران و اروپا به سمت مثبت تر شدن است، این درحالی است که رابطه تجاری ایران و اروپا همواره بالا بوده و در سالهای اخیر به دلیل تحریم کاهش یافته بود که الان مجدد حجم تجارت ما با اروپا در حال افزایش است که از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ روند رو به رشدی داشته است و طبعا این نیاز به روابط بانکی گسترده تر دارد.

وی افزود: بالا بودن مطالبات معوق در شبکه بانکی که اگرچه روند کاهشی داشته است، اما باید ادامه یابد، ضمن اینکه بانک محور بودن در اقتصاد ایران و عدم استفاده مکفی از بازار سرمایه نیز از جمله مشکلات است که باید مدنظر قرار گیرد.

همچنین ژان فیلیپ اپکینگ، رئیس بخش تعهدات و موسسات مالی شرکت اویلر هرمس نیز گفت: دولت آلمان به عنوان آژانس اعتباری به هرمس نگاه می کند. تجارت بین ایران و آلمان نیز برای ما حائز اهمیت است و اگرچه شرایط بهتر شده است، ولی هنوز ایده آل نیست و هرمس همواره نقش مهمی در تسهیل تجارت بین دو کشور ایفا کرده است و ریسک اعتباری را برای خریدار خارجی حذف می کنیم.

وی افزود: ایران برای ما بسیار مهم است و در سال ۲۰۰۴ قبل از تحریم ها، ۲۰۳ میلیارد دلار صادرات داشتیم که ایران کشور دوم برای ما به شمار می رفت و حجم تجارت بالایی را به خود اختصاص می داد و برای صادرکنندگان آلمان و هرمس نیز ایران بسیار مهم بوده است ولی در سال ۲۰۱۶ برای صادرات جدید و پوشش های جدید آماده شدیم و دولت آلمان سیاست پوششی باز برای ایران ارایه داد.

اپکینگ گفت: ما سقفی برای بانکها از سوی هرمس نداریم و سیاست ما این است که اینگونه نباشد و مورد به مورد کار را پیش خواهیم برد، البته هر معامله را باید ارزیابی خاص خود داشته باشیم که این یک موفقیت سریع نبوده است.

وی افزود: باید در سطح معاملات کوچک شروع کرده و تجربیات مثبتی را به دست آوریم تا به معاملات بزرگ برسیم، ما ال سی های کوتاه مدت داریم که کانال آن برای ارایه به ایران باز شده است و معاملات کوچک را ساماندهی کرده ایم و دولت آلمان قبول کرده که چند بانک ایران برای باز کردن ال سی وارد عمل شوند.

همچنین پیتر کروشل، رئیس بخش نظارت موسسه بافین نیز گفت: فضا بعد از توافق هسته ای بسیار پر شور وهیجان بود و الان از تب و تاب افتاده است که عللی دارد، بانکهای ایرانی هم اکنون به سوئیفت مرتبط هستند و می توانند تعاملات بانکی را انجام دهند و به هدف خود مرتبط هستند، آلمان اولین کشوری بود که به این امکان جدید مرتبط شد و ما به سرعت فعالیت را در این زمینه شروع کردیم و فکر می کنیم از سال ۲۰۱۶ حجم مبادلات ما ۲ میلیارد یورو بود.

وی افزود: فضا از نظر شفافیت نسبتا خوب است و بانکهای اروپایی و سایر کشورها، شرکای زیادی برای بانکهای ایرانی نیستند ولی برخی بانکهای غربی هستند که کلا هر گونه مبادله در این حوزه را رد می کنند و برخی از آنها رویکرد گزینشی دارند، اما این فضا بهتر شده ولی باید بهتر و بهتر شود.